L'ufficio sempre con te: 10 gadget ORIGINALI E UTILI che ti AIUTANO sul lavoro

Quante volte ci si trova in giro, magari sull’autobus, in treno o per un appuntamento si lavoro, con la necessità di dover prendere appunti, ricaricare lo smartphone o di copiare dei file su un pennino? E solo allora ci accorgiamo di aver dimenticato la pendrive a casa o di non avere a portata di mano una presa dove caricare il telefonino, ammesso di non aver scordato perfino il caricabatteria. Con questi geniali gadget ogni problema è risolto e potete avere sempre con voi quasi un intero ufficio: guardate.

Orologio Sveglia con porta USB e caricatore Wireless

Sveglia con caricatore wireless a ricarica rapida e luce notturna, una piccola genialata che include anche indicatori LED per ore e minuti, con 3 livelli di intensità possibile, allarme, luce notturna con 3 livelli di intensità possibili, due diverse potenze di ricarica: una rapida da 7,5 W o 10 W per dispositivi compatibili con la ricarica rapida Qi e uno standard da 5 W e uscita USB di tipo A per ricaricare i dispositivi non abilitati con ricarica wireless.

Mini powerbank con cavi integrati 5000 mAh

Un powerbank torna sempre utile di questi tempi, e quello in questione ha perfino 2 cavi integrati, così è possibile caricare telefoni USB-C e iPhone contemporaneamente, anche con una porta USB universale per ricaricare un terzo dispositivo. Molto piccolo e molto leggero, le sue dimensioni sono 10,5 x 6,4 x 1,3 cm, peso 102 g, ha una batteria di 5000 mAh di potenza: offre pertanto all’iPhone 8 due ricariche complete, e così via.

Penna digitale traduttore vocale e scanner

C’è poco da aggiungere oltre al titolo: questa penna di traduzione con scansione ad alta efficienza. Con la tecnologia di riconoscimento OCR, può scansionare e tradurre in 0,5 secondi e il tasso di riconoscimento è del 99%. Dizionari cinese-inglese e inglese-cinese autorevoli FLTRP integrati, supportano la scansione di diversi tipi di carattere e oggetti diversi.

Auricolari traduttori vocali

Questi geniali auricolari di Timekettle M2 supportano la traduzione online a 2 vie in 40 lingue e 93 accenti. Ma non solo: supportano la riproduzione di musica e telefonate. Il traduttore linguistico M2 è dotato della tecnologia Qualcomm aptX Audio per garantire agli utenti il massimo dalla musica e dalle telefonate.

Tavoletta grafica con penna

Wacom One è una tavoletta grafica con penna inclusa che oggi è disponibile a 44€ (invece di 79,90€) su Amazon. La sua penna reattiva, ergonomica, sensibile alla pressione ti permette di tracciare schizzi, disegnare, dipingere o ritoccare foto in modo naturale.

Taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank

Con questo geniale prodotto puoi semplificarti la vita e avere a portata di mano un taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank a 49 euro. Tutto comodamente in uno. Spedizioni veloci garantite dal servizio Amazon.

Mouse Jiggler, simulatore di mouse

Su Amazon ci sono dei gadget davvero stranissimi ma che spesso si rivelano anche super utili. E’ il caso di questo incredibile Mouse Jiggler, un gadget incredibile con il quale potrai simulare il movimento del mouse, in modo da bloccare l’attivazione del salvaschermo e l’ibernazione del sistema.

Scaldatazza intelligente USB

Se c’è una cosa a cui noi italiani non possiamo rinunciare mai è una bella tazza di caffè calda. Purtroppo però siamo sempre di corsa, così spesso finisce che lo beviamo già freddo e non ce lo gustiamo. Da oggi, però, grazie a questo geniale scaldatazza USB, con soli 17 euro risolvi il problema. Basta un click su questo link per essere direttamente trasportato sulla pagina dell’offerta.

Mini aspirapolvere per desktop

Avete mai pensato all’idea di procurarvi un mini aspirapolvere per desktop? Magari nemmeno sapevate che esisteva, proprio come noi che lo abbiamo scoperto per caso su Amazon, e da allora non ce ne siamo più separati i redazione. Questo straordinario aspirapolvere intelligente da tavolo, compatto ed elegante, perfetto da portare sempre con te per ripulire il tuo spazio, puoi acquistarlo ora su Amazon con appena 18 euro. Ovviamente, con le spedizioni gratuite.

Slime detergente multifunzionale

Immaginate una sorta di slime che opportunamente utilizzato vi permette di tenere super pulita la vostra tastiera o i punti più delicati della vostra automobile, raccogliendo tutto lo sporco e la polvere che si deposita negli angoli più remoti. Fatelo e avrete idealmente pensato a questo incredibile gel detergente che vi segnaliamo oggi, e che potete avere con solo 6€ di spesa e le spedizioni gratuite via Prime. Un prodotto “particolare” ma multifunzionale e utile che viene utilizzato anche in alcuni luoghi della casa o dell’ufficio.