Luigi's Mansion 3: a meno di 52€ non può mancare nella tua collezione

Oggi vogliamo consigliarti un videogame veramente spettacolare, ricco di misteri, avventure, humor e tanto, tanto divertimento. Se possiedi una Nintendo Switch infatti, non potrai lasciarti sfuggire il meraviglioso Luigi’s Mansion 3 che, con un prezzo così conveniente su Amazon di soli 51,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, diventa un best buy su tutta la linea. Con Amazon Prime potrai farlo tuo in pochissimi giorni, addirittura anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; potrai anche scegliere di fartelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Cosa aspetti?

Luigi’s Mansion 3: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine; in Luigi’s Mansion 3, il timido fratello di Mario si troverà nuovamente al centro dell’azione, questa volta in un lussuoso hotel infestato da fantasmi. Dovrai guidare il nostro protagonista attraverso i piani del misterioso edificio e affrontare così spettri, enigmi e boss epici per salvare gli altri personaggi catturati dalle forze oscure. L’esperienza di gioco è più variegata che mai, oltre che super appassionante. Dovrai utilizzare il Poltergust G-00 per catturare fantasmi, risolvere enigmi ambientali e scoprire segreti nascosti in ogni angolo dell’hotel.

Grazie alla potenza della Nintendo Switch, questo videogame è capace di offrire una grafica sorprendente e dettagliata. Pensa che ptorai perfino invitare amici e familiari a unirsi a te in un’epica avventura multiplayer. La modalità cooperativa locale ti permetterà infatti di esplorare l’hotel insieme a un altro utente, mentre la modalità “Sfida Fantasma” dispone di tanti minigiochi divertenti da provare insieme.

Non temere: il gioco è molto longevo; anche dopo aver completato la storia principale, Luigi’s Mansion 3 offre ancora molto da fare. Potrai sbloccare nuovi costumi, trovare gemme nascoste, affrontare sfide extra e goderti così il divertimento senza fine dell’hotel infestato. Al prezzo speciale di soli 51,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo è il miglior titolo per la Nintendo Switch che tu possa prendere su Amazon; non lasciartelo sfuggire,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.