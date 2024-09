L'ultimissima Action cam Osmo da oggi disponibile su Amazon

Su Amazon è appena stata lanciata la nuovissima action cam marcata Osmo! Parliamo della DJI Osmo Action 5 Pro Combo Standard, al momento disponibile a soli 379 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito di questa occasione per accaparrarti la fotocamera impermeabile più innovativa sul mercato!

DJI Osmo Action 5 Pro Combo Standard: funzionalità e modalità di utilizzo

Da oggi su Amazon è disponibile l’ultimo modello di action cam marcata Osmo, ovvero la DJI Osmo Action 5 Pro Combo Standard!

Questo gioiellino è dotato di un nuovo sensore 1/1.3 pollici che assicura delle straordinarie immagini anche nelle ore notturne o in ambienti bui. In più è dotata del nuovo Chip 4nm progettato per offrire un rilevamento veloce e affidabile anche dei oggetti in rapido movimento.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie ai due touchscreen OLED che permettono di riprendere qualsiasi scena con colori vividi e realistici, e di avere una visualizzazione nitida così da rivedere i filmati con dettagli sempre minuziosi e precisissimi. Tra l’altro, risulta ideale per riprendere gli sport da ogni prospettiva anche nelle azioni più movimentate sfruttando la funzionalità HorizonSteady 360° che garantisce la massima stabilità in ogni occasione.

Anche l’audio è professionale in quanot il dispositivo dispone della connessione ad un microfono DJI, e registra direttamente dal trasmettitore DJI Mic 2 senza usare il ricevitore.

