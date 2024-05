L'ULTIMISSIMO Tablet Lenovo in SVENDITA TOTALE su Amazon

Sei alla ricerca di un tablet da utilizzare sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Lenovo Tab M11, oggi disponibile su Amazon a soli 205 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli al volo l’occasione speciale, rimangono pochissimi articoli a disposizione!

Lenovo Tab M11: specifiche tecniche e funzionalità

Il nuovissimo Lenovo Tab M11 vanta una straordinaria risoluzione FullHD+ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits del display IPS da 10,95″.

Ultrasottile a soli 7,55 mm e con un peso da record di appena 465 g, questo dispositivo super versatile si caratterizza per una robusta struttura in alluminio che unisce leggerezza e resistenza. Inoltre non avrai più problemi di memoria grazie all‘espansione di archiviazione incredibile con i 128GB, ampliabili fino a 1 TB tramite MicroSD Card. In più, grazie al supporto exFAT, i tuoi documenti più importanti saranno al sicuro e sempre a portata di mano.

Potrai affrontare giornate intense con prestazioni al top grazie alla potente CPU octa-core che permette di effettuare qualsiasi operazione nella massima fluidità e velocità. L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco del tablet: una batteria dalla capacità enorme ti accompagnerà per l’intera giornata senza rallentamenti e senza darti mai nessuna preoccupazione.

Questo modello è dotato dell’innovativo Android 13 con tutte le funzionalità più recenti: approfitta di due anni di sicurezza e continui aggiornamenti, garantendoti così l’accesso all’ultimissima versione del sistema operativo.

