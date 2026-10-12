L'ultimo studio sulle e-bike rivela qualcosa di inquietante che i genitori dovrebbero sapere

Intanto le bici elettriche si vedono sempre più spesso nei quartieri, sulle strade locali e vicino alle scuole. Il sondaggio, diffuso il 5 ottobre, racconta proprio questo scarto: mezzi ormai comuni, famiglie spesso impreparate. E quando a guidarli sono adolescenti o preadolescenti, la questione diventa più seria.

Secondo il sondaggio, condotto su 1.234 genitori con figli tra 11 e 18 anni, appena il 6% degli intervistati si considera “molto informato” sulle e-bike. Più di due terzi, al contrario, ammette di saperne poco o quasi nulla. Non è una semplice incertezza: è un vuoto piuttosto evidente.

Eppure le bici elettriche non sono più una rarità. Il 55% dei genitori dice di vederle spesso nella propria comunità, mentre un altro 30% le incontra ogni tanto, ma comunque con una certa frequenza. Nei quartieri residenziali, vicino ai centri sportivi, lungo le piste ciclabili: ormai fanno parte della vita di tutti i giorni. Le regole, però, sembrano entrare molto meno nelle conversazioni in famiglia.

C’è poi un altro dato che pesa. Il 35% degli intervistati racconta che qualcuno in famiglia ha già usato una e-bike; nel 28% dei casi si tratta di adolescenti o preadolescenti. “Molti genitori vedono questi mezzi come una bicicletta un po’ più veloce”, hanno osservato gli autori del sondaggio. Ma una e-bike non sempre si comporta come una bici qualsiasi.

Regole diverse da Stato a Stato: tra età, strade e limiti

Negli Usa non c’è una regola unica, semplice da ricordare. Le norme sulle e-bike cambiano da Stato a Stato e, in alcuni casi, anche da città a città. Possono variare i limiti di età, l’obbligo del casco, l’accesso alle piste ciclabili, la circolazione su strada e le velocità consentite. In California, per esempio, ci sono classificazioni e restrizioni specifiche; altrove il quadro può essere diverso.

Un genitore controlla una e-bike mentre un ragazzo pedala nel quartiere, tema di sicurezza e regole spesso poco conosciute.

Questa frammentazione spiega perché quasi la metà dei genitori intervistati dica di non sapere bene dove le bici elettriche possano essere usate. Sulla strada? Sul marciapiede? In corsia ciclabile? Nei percorsi condivisi con i pedoni? Sono domande pratiche, da tutti i giorni. E spesso restano sospese finché non arriva un incidente, o un controllo.

Il tema, però, non è solo rispettare la legge. C’entra anche la convivenza con auto, pedoni e ciclisti. Una e-bike guidata da un tredicenne, magari all’uscita da scuola, può finire in pochi secondi in mezzo a un incrocio trafficato. In quel momento sapere dove stare e come muoversi non è un dettaglio.

Tre classi di bici elettriche, rischi diversi: quello che sfugge alle famiglie

A rendere tutto meno immediato c’è anche il fatto che le e-bike non sono tutte uguali. Negli Stati Uniti si parla in genere di tre classi principali, distinte in base al tipo di assistenza del motore e alla velocità massima. Alcuni modelli aiutano solo mentre si pedala, altri possono avere un acceleratore. Alcuni vanno più veloci e richiedono più attenzione.

Per un genitore che sta pensando a un acquisto, o che vede il figlio salire sulla bici elettrica di un amico, queste differenze non sono sempre evidenti. Una bici elettrica per ragazzi può sembrare molto simile a una bicicletta normale. Ma cambiano il peso, l’accelerazione, lo spazio di frenata. Anche una bici tradizionale può essere modificata con kit elettrici, rendendo meno chiaro il confine tra semplice bicicletta e mezzo più potente.

Il sondaggio, però, mostra che la paura dei rischi c’è. L’82% dei genitori si dice preoccupato per possibili ferite a chi guida, il 62% per i pedoni e il 56% per gli altri automobilisti o utenti della strada. Timori concreti, non astratti. Chi ha visto un ragazzo attraversare un incrocio con una e-bike lanciata capisce bene perché.

Caschi, etichette e cartelli: le misure di sicurezza più richieste

Quando si parla di soluzioni, le famiglie chiedono prima di tutto indicazioni più chiare. L’80% dei genitori sostiene con forza l’uso del casco per chi guida una e-bike. Il 68% vorrebbe etichette più leggibili sui limiti di età e sulle caratteristiche dei modelli. Non solo regole nascoste nei siti delle amministrazioni, quindi, ma informazioni visibili già al momento dell’acquisto.

Un altro 63% degli intervistati chiede una segnaletica stradale più chiara, capace di dire dove le bici elettriche possono circolare e dove invece non sono ammesse. Una richiesta semplice: cartelli, corsie, simboli sull’asfalto. Piccole cose che, davanti a mezzi sempre più diffusi, possono evitare molta confusione.

Resta poi il punto educativo. Prima delle multe, servono conversazioni in famiglia, spiegazioni nei negozi, informazioni nelle scuole e nelle comunità locali. Le e-bike danno autonomia e libertà di movimento, anche ai più giovani. Ma il sondaggio dell’Università del Michigan dice una cosa netta: se genitori e ragazzi non conoscono le regole, quella libertà rischia di correre più veloce della prudenza.