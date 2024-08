Luna Controller wireless: lo sconto Amazon è quello giusto

Il controller Luna è stato progettato specificamente per l’utilizzo con il servizio di cloud gaming di Amazon, Luna. Non si può utilizzare come controller extra per le console di gioco, il suo ambiente è quello del cloud gaming su una varietà di dispositivi e periferiche. La compatibilità è davvero vasta: PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, telefoni Android, smart TV Samsung e LG compatibili tramite Cloud Direct. E’ un prodotto Amazon di conseguenza lo sconto “fatto in casa” è davvero allettante: MENO 29%, col prezzo che crolla da 70 euro a 50 euro. Se volete provare a giocare in cloud sulla TV, questo è il pad da comprare.

La tecnologia Wi-Fi alla base del controller Luna è stata sviluppata per offrire un’esperienza di gioco fluida e reattiva. La bassa latenza di connessione assicura che i comandi siano eseguiti quasi istantaneamente, riducendo al minimo il tempo di risposta. E’ possibile comunque utilizzare il pad via USB. Il Bluetooth assicura poi la connessione a qualsiasi dispositivo Bluetooth compatibile.

Luna non ha niente da invidiare ai controller delle console più blasonate: la sua forma ergonomica e i pulsanti reattivi lo rendono perfetto per lunghe sessioni di gioco, senza dare segni di affaticamento. Inoltre, la retroilluminazione dei tasti rende l’utilizzo del controller piacevole anche in ambienti con poca luce.

Il controller Luna è un accessorio indispensabile per tutti coloro che vogliono godere al massimo dell’esperienza di gioco in cloud. E’ comodo, immediato da utilizzare, realizzato con materiali di pregio ed è nato per essere utilizzato principalmente con una piattaforma Cloud in costante espansione come quella Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.