Mac mini (2023) con M2 Pro: sconto FOLLE del 6% su Amazon, corri a prenderlo

Il meraviglioso Mac mini (2023) di casa Apple, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2 Pro, 16 GB di memoria unificata e 512 GB di storage su SSD, costa solo 1482,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con tantissimi vantaggi al seguito. Il device viene proposto ad un prezzo molto interessante, anche perché è dotato di una scheda tecnica veramente all’avanguardia, è piccolo, elegante e minimal e vanta una serie di porte per la connettività sulla back cover. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi che vedremo di seguito. Scopriamoli tutti nell’articolo dedicato.

Mac mini (2023) con M2 Pro: ecco perchè comprarlo

Il Mac mini (2023) presenta un processore all’avanguardia che consente di utilizzare il dispositivo per qualsiasi operazione. Va benissimo per le attività di videoediting, per la post produzione grafica e fotografica, per fare programmazione, produzione di musica e molto altro ancora. Ci sono tantissime porte a disposizione dell’utenza; troviamo l’HDMI, il jack audio da 3,5 mm, le USB Type-C e molte altre ancora. C’è un SSD super capiente e generoso da oltre 512 GB e per un multitasking privo di lag, fluido come non mai. Il design è minimal e ciò implica che il PC starà benissimo in qualsiasi ambiente e in qualsiasi scenario domestico/lavoratico/casalingo.

Come non citare poi, le possibilità di Amazon per questo prodotto: in prima istanza c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati e, non di meno, avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A 1482,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è il gadget perfetto da prendere oggi.

