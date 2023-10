Mac Mini chip M2: MAXI sconto imperdibile!

Mac Mini è diventato un computer ancora più interessante da quando Apple ha deciso di abbandonare Intel in favore di ARM. Grazie alle ottime prestazioni e al prezzo contenuto, è senza dubbio uno di quei prodotti da consigliare a professionisti e non solo. Oggi, Mac Mini con processore M2, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD è in super sconto: costa solo 865,99€! Come? Grazie alla promozione Amazon del 10%!

Mac Mini: un vero best seller

Come detto, Mac Mini è uno di quei computer da acquistare ad occhi chiusi. Le prestazioni del chip M2 sono di primissimo livello. Non solo: il consumo energetico è davvero ridotto e, com’è facile intuire, il prodotto monta a bordo l’affidabile macOS. Parliamo di un sistema operativo che, release dopo release, regala fluidità e affidabilità massime.

Questo è uno di quei Mac che, messo su scrivania, è in grado di svolgere compiti anche complessi e, soprattutto, dura anni. Grazie al recente chip M2, Mac Mini è reattivo in ogni condizione. Affidare a questo device i task quotidiani è quindi non solo consigliato, ma vi permetterà di aumentare la vostra produttività.

Al device non manca davvero nulla: è molto compatto e integra moltissime porte per collegare anche via cavo le periferiche che utilizzate di più. Ovviamente, per poterlo utilizzare, è necessario possedere un monitor esterno. Basterà scegliere il monitor a voi più congeniale o continuare ad utilizzare un monitor che già possedete.

Detto questo, passiamo ai fatti! Conviene acquistare questo device? Se state cercando un buon computer desktop compatto, ma potente, Mac Mini farà sicuramente al caso vostro.

In questo caso è il prezzo che vi convincerà: solo per oggi, Mac Mini con processore M2, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD costa solo 865,99€ grazie alla promozione Amazon. Il prezzo oggi è ribassato del 10%! Senza dubbio, è una promozione da non perdere!

