Mac mini con CPU Intel Core i5, prestazioni, connettività e versatilità a prezzo WOW

L’Apple Mac mini 2018 è un potente e compatto computer desktop progettato per offrire prestazioni elevate e una grande versatilità. Con il suo processore Intel Core i5 di ottava generazione a 6 core e una frequenza di 3,0GHz, è in grado di gestire facilmente le attività più impegnative, dalla produzione musicale alla grafica avanzata.

Con 8GB di RAM, il Mac mini offre una gestione fluida delle applicazioni e la possibilità di eseguire multitasking senza intoppi. La memoria interna da 512GB garantisce uno spazio di archiviazione ampio per i tuoi file, documenti, foto e video.

Mac mini combinazione potente di prestazioni, connettività e versatilità

Il Mac mini è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui quattro porte Thunderbolt 3/USB-C, due porte USB-A, una porta HDMI 2.0, una porta Ethernet e un jack per cuffie. Questa flessibilità di connessione consente di collegare facilmente dispositivi esterni, monitor, altoparlanti e altro ancora.

Grazie alla tecnologia wireless integrata, come il Wi-Fi 802.11ac e il Bluetooth 5.0, puoi connetterti a internet senza fili e sincronizzare i tuoi dispositivi in modo rapido e semplice. Il Mac mini è alimentato dal sistema operativo macOS, che offre un’esperienza intuitiva, sicura e ricca di funzionalità. Puoi accedere a una vasta gamma di applicazioni e servizi Apple, come l’App Store, iCloud, FaceTime, iTunes e molto altro ancora.

Inoltre, il design elegante e compatto del Mac mini si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o professionale. Puoi posizionarlo discretamente sulla scrivania o nasconderlo dietro il monitor, risparmiando spazio senza compromettere le prestazioni. In sintesi, l'Apple 2018 Mac mini offre una combinazione potente di prestazioni, connettività e versatilità.

