Mac Mini M1 da 256 GB a soli 599€ su Amazon (anche in 5 rate)

Il computer Mac Mini M1 di Apple è tra i protagonisti delle offerte del giorno Amazon. Oggi è in vendita a soli 599,00€ invece di 669,00€, grazie allo sconto del 10% sul prezzo di vendita consigliato. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 119,80€ al mese, grazie alle rate di Amazon. Tutto quello che occorre fare è scegliere l’opzione del pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Il Mac Mini M1 di Apple è uno dei migliori Mini PC disponibili oggi sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano il processore proprietario M1, le dimensioni estremamente compatte e la potente elaborazione grafica.

Mac Mini M1 in offerta a meno di 600€ su Amazon

Una delle caratteristiche chiave del Mac mini 2020 è il rivoluzionario processore Apple M1, tre volte più rapido e 6 volte più potente a livello grafico. A tutto questo si aggiunge anche il Neural Engine evoluto, in grado di offrire prestazioni di machine learning 15 volte superiori rispetto alla precedente generazione.

Tutto ciò fa sì che il Mac mini con a bordo il processore proprietario di M1 sia la macchina ideale per creare, giocare e lavorare a una velocità e a una potenza che nessuno prima aveva mai potuto immaginare. E il merito è quasi esclusivamente dei superpoteri del processore M1.

Il Mac Mini M1 di Apple è in offerta a soli 599,00€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite. E se lo ordini oggi, lo puoi ricevere a casa tua entro la giornata di giovedì 14 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.