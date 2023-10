Mac Mini M2: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Non sempre, quando ci ritroviamo ad assemblare un PC dal nulla, abbiamo lo spazio sufficiente a disposizione per ospitare all’interno del nostro studio un case, che risulta essere spesso ingombrante e non di certo alla portata di tutte le scrivanie: ecco che in quest’ottica i Mini PC sono i dispositivi davvero vincenti, permettendo di risparmiare un bel po’ di spazio. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il Mac Mini con chip M2 (modello 2023) in offerta al sensazionale prezzo di soli 619 euro, con ben il 15% di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia di Cupertino.

Mac Mini M2: potente come non mai

Possiamo senz’ombra di dubbio definire questo Mac Mini come un vero e proprio mostro di potenza: tutto questo è dovuto al nuovissimo chip proprietario M2 a 8 core, che ti permette elevate prestazioni, utilissime per i tuoi flussi produttivi di lavoro. Potrai dunque avviare qualsiasi applicazione o software, anche quelli più pesanti come i programmi di fotoritocco o videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione.

La connettività poi è senz’altro la parola chiave alla base di questo dispositivo, dal momento che presenta lo standard Wi-Fi 6E (oltre che la porta Gigabit Ethernet) che ti permettono di navigare a velocità altissime. Per non parlare poi dell’uscita HDMI, che ti consente di collegare qualsiasi monitor senza alcun tipo di problema.

Uno dei punti di forza di questi dispositivi consiste nella possibilità di creare un vero e proprio ecosistema Apple, che ti permette di mantenere connessi tra di loro iPhone, iPad e Mac senza alcun tipo di problema, riuscendo così a sincronizzare perfettamente il tuo lavoro tra uno e l’altro.

In definitiva, a poco più di 600 euro hai la possibilità di portarti a casa un Mac dalle dimensioni davvero ridotte e contenute, perfetto per risparmiare spazio all’interno del tuo studio casalingo, al contrario di tantissimi case per PC che risultano essere ingombranti: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Mac Mini con chip M2 (modello 2023) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero dunque terminare improvvisamente.

