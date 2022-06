Mac mini per editing video: un AFFARE che paghi solo 699€

Se state cercando un computer con cui editare i video, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Non parliamo di un costoso computer desktop, pesante, ingombrante e generoso, ma di un prodotto compatto, elegante veloce e performante. Capite bene che si tratta di un dispositivo più unico che raro, ma in realtà mica tanto. Parliamo del Mac Mini di Apple un Best Buy su tutta la linea che, grazie al processore Apple Silicon M1, È in grado di regalare prestazioni da fuoriclasse ad un prezzo quasi irrisorio. Solo 699,00€ con spedizione gratuita e consegna accedere in 24 quarantott’ore. Ovviamente lo trovate su Amazon.

Uno dei vantaggi dell’acquistare il dispositivo dal sito di e-commerce americano e che avrete diritto all’assistenza clienti sette giorni su sette, ma anche alla possibilità di usufruire della garanzia per due anni e potete anche godervi d’acquisto in totale relax, perché potete anche dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio di Credit line di Cofidis.

Perché acquistare il Mac Mini?

I motivi per cui acquistare il Mac mini è sicuramente la sua potenza; il suo processore è l’ottimo Apple Silicon M1, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata (RAM); essendo tutto ottimizzato, non dovrete preoccuparvi di nulla. Il computer eseguirà operazioni alla velocità della luce, provare per credere.

L’editing su Premiere Pro sarà ottimo, così come quello su Final Cut Pro. Il flusso di lavoro sarà perfetto anche in 8K e la timeline sarà fluida come il burro.

Anche i software di grafica gireranno alla perfezione. Per esempio, la suite Adobe vi consentirà di fare lavori in modo eccezionale.

Se volete usare il computer per lo studio o per la navigazione, troverete pan per i vostri denti. Il device è potentissimo, quindi l’esperienza utente sarà di punta. Infine, macOS è un software pensato per essere semplice ed intuitivo anche dai neofiti. Basta un giorno di abituarsi all’ambiente Apple.

Insomma, capite bene che a 699,00€ questo computer è un prezioso tuttofare che si adatta alle esigenze di studenti ma anche di professionisti dell’immagine. Non lasciatelo sfuggire, anche perché con le spedizioni gratuite incluse nel prezzo, è un Best Buy su tutta la linea.

