MacBook Air 13", eBay te lo serve in un piatto d'argento a un prezzo MAI visto prima

Il Notebook Apple MacBook Air 13″ con processore M1 rappresenta uno dei laptop più avanzati sul mercato, grazie all’integrazione del processore M1 di Apple. Questo MacBook Air offre prestazioni eccezionali e una serie di funzionalità di alta qualità. Il Mac è dotato del potente processore M1 di Apple, che offre prestazioni sorprendenti con 8 CPU e 7 GPU core. Questo rende il MacBook Air ideale per attività di elaborazione intensive, inclusa l’elaborazione di foto e video. Fallo tuo ora su eBay al prezzo stracciato di 829€ grazie allo sconto super di ben 200€.

Display in retina da 13 pollici e tanta potenza: il MacBook Air 13″ è ancora una belva

Il display Retina offre una risoluzione straordinaria, con colori vivaci e dettagli nitidi. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura dei colori in base all’ambiente circostante per un’esperienza visiva ottimale. Questo MacBook Air è dotato di un veloce e affidabile SSD da 256GB che garantisce un accesso rapido ai tuoi dati e ai tuoi file.

Il MacBook Air è noto per il suo design sottile e leggero, che lo rende facilmente trasportabile ovunque tu vada. è dotato dell’ultima versione del sistema operativo macOS Big Sur, che offre un’esperienza utente intuitiva e funzionalità avanzate. Il sensore Touch ID integrato nel tasto di accensione consente un accesso sicuro e veloce al tuo MacBook Air e protegge i tuoi dati personali.

Il MacBook Air è dotato di porte Thunderbolt 3, che offrono una connettività ad alta velocità per dispositivi esterni, monitor e altro ancora. Insomma, una macchina che ha ancora tanto da dire e che può essere tua a soli 829€ su eBay con le spedizioni gratuite.

Di fatto resta una scelta eccellente per coloro che cercano un laptop potente e altamente portatile. Grazie al processore M1, offre prestazioni di alto livello, un display straordinario e un’eccezionale autonomia della batteria. È ideale per professionisti, studenti e chiunque cerchi un dispositivo affidabile per l’uso quotidiano e il multitasking.

