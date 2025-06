MacBook Air 13 M4: design, potenza e autonomia in sconto su Amazon

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M4, con il suo design elegante e prestazioni avanzate, è la soluzione ideale per chi cerca un computer portatile di alto livello. Il prezzo, però, non è per tutti e per questo bisogna approfittare delle offerte, quando ci sono. Attualmente, è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, al prezzo di 999 euro, rispetto al prezzo originale di 1.249 euro.

MacBook Air 13 M4: caratteristiche tecniche

Dotato del potente chip M4, questo MacBook Air 13 offre un’esperienza fluida anche con applicazioni particolarmente esigenti, come l’editing video in 4k. L’autonomia è un punto di forza notevole: fino a 18 ore di utilizzo, è possibile affrontare un’intera giornata lavorativa senza preoccuparsi della ricarica. Questo lo rende perfetto per professionisti e studenti che necessitano di un dispositivo affidabile e versatile.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici garantisce una qualità visiva eccellente, con una riproduzione fedele dei colori e una nitidezza impressionante. Inoltre, il sistema operativo macOS 26, appena annunciato da Apple, mette a disposizione di tutti il nuovo design Liquid Glass, rendendo il dispositivo ideale per la produttività e la creatività.

La vera innovazione, tuttavia, è rappresentata dall’integrazione dell’Apple Intelligence, un sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e la sicurezza. Questo garantisce un utilizzo personalizzato e una protezione avanzata dei dati personali, mantenendo la privacy al centro dell’esperienza utente.

Per quanto riguarda la connettività, il MacBook Air non delude: videocamera da 12 MP con tecnologia Center Stage, quattro altoparlanti con audio spaziale, tre microfoni per una registrazione audio chiara, due porte Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Inoltre, il supporto alla ricarica MagSafe e il jack per cuffie completano un pacchetto di funzionalità ben equilibrato.

MacBook Air 13 M4: l’offerta Amazon

Con questa offerta Amazon, che taglia il prezzo di MacBook Air 13 M4 di ben 250 euro (-20%), il sogno di molti può diventare realtà: scopri di più sul MacBook Air con chip M4 e approfitta di questa ottima offerta.

