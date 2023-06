MacBook Air 13" (Ricondizionato): con un prezzo così basso è da comprare SUBITO

L’Apple MacBook Air 13″ 2019 è un notebook che unisce eleganza, prestazioni e portabilità in un unico dispositivo. Con il suo design sottile e leggero, è l’ideale per chi è sempre in movimento, ma non vuole rinunciare alla potenza e alle funzionalità di un computer completo. E oggi questo gioiello puoi averlo anche tu, usato e ricondizionato, prendendolo su Amazon a soli 669€, comprese le spese di spedizione. Un vero affare da no lasciarsi scappare.

MacBook Air 13″, una bomba di notebook a prezzo WOW

Il MacBook Air 13″ 2019 è equipaggiato con un processore Intel Core i5, che offre prestazioni veloci e fluide per multitasking, streaming di contenuti e lavori impegnativi. Con 8GB di memoria RAM, puoi eseguire senza problemi più applicazioni contemporaneamente e affrontare compiti impegnativi. Lo spazio di archiviazione da 128GB ti consente di salvare i tuoi file, documenti e media in modo sicuro, e se hai bisogno di più spazio, puoi sempre sfruttare l’ampia gamma di servizi di cloud storage disponibili.

Il display Retina da 13 pollici offre una risoluzione nitida e colori vibranti, per una qualità visiva eccezionale durante la visione di video, l’editing di foto e altro ancora. La tastiera retroilluminata ti consente di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il trackpad Force Touch offre un’esperienza di navigazione precisa e intuitiva.

Con il sistema operativo macOS, hai accesso a una vasta gamma di applicazioni e servizi, tra cui l’App Store, che offre un’ampia selezione di app per soddisfare le tue esigenze personali e professionali.

Il MacBook Air 13″ 2019 offre anche una durata della batteria eccezionale, che ti permette di lavorare e divertirti per tutto il giorno senza doverti preoccupare di ricaricare frequentemente. In conclusione, l’Con il suo design elegante e le sue caratteristiche all’avanguardia, è sicuramente un’ottima scelta per chi desidera un’esperienza di computing superiore. Fallo tuo usato e ricondizionato su Amazon a soli 669€, comprese le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.