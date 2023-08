MacBook Air 15" con chip M2: prezzo SHOCK solo oggi

Che tu sia un freelance, uno studente universitario o sei semplicemente alla ricerca di un nuovo PC portatile leggero e compatto con delle prestazioni eccezionali, il MacBook Air da 15 pollici con chip M2 è la macchina giusta per te. Solo per oggi, il portatile sopracitato è in SUPER OFFERTA a 1.289,90€ su eBay, ma solo per un periodo limitato di tempo.

MacBook Air 15: il portatile più sottile al mondo

Il MacBook Air è dotato di un ampio display Liquid Retina da 15.3 pollici con una luminosità fino a 500 nit e supporto per 1 miliardo di colori. Questo fantastico display ti farà immergere nei tuoi contenuti preferiti donando loro un aspetto ricco e vivace, con testi ultranitidi.

Il MacBook Air da 15 pollici è il portatile più sottile al mondo, con uno spessore di soli 11,5mm. Inoltre, è anche super leggero: pesa poco meno di 1,5 kg. Lato connettività, la macchina è dotato di una porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt per collegare accessori e monitor esterni fino a 6K e un jack per le cuffie da 3,55mm.

Il potente chip M2 che alimenta il MacBook Air è estremamente potente. La macchina, infatti, è fino a 12 volte più scattante dei MacBook Air con processore Intel. Potrai svolgere senza problemi qualsiasi tipo di attività grazie al potente chip, il velocissimo SSD da 256GB e gli 8GB di RAM.

Inoltre, l’Air ha una potente CPU 8-core con quattro performance core e quattro efficiency core, una GPU 10-core per grafica ultraveloce e un Neural Engine 16-core. Per quanto riguarda l’autonomia, la macchina offre fino a 18 ore di autonomia, il 50% in più dei competitors.

L’Air è anche dotato di una splendida videocamera FaceTime HD a 1080p, perfetta per videochiamate e chiamate FaceTime. Oltre a ciò, il MacBook Air 15″ integra un sistema audio a sei altoparlanti con due tweeter e due set di woofer force-cancelling.

Quindi cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa INCREDIBILE OFFERTA e acquista il MacBook Air da 15 pollici a soli 1.289,90€.

