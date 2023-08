MacBook Air 2020, offerta ASSURDA su Amazon: vale ancora la pena comprarlo nel 2023?

La decisione di acquistare un MacBook Air 2020 nel 2023 dipende da diversi fattori, tra cui le tue esigenze specifiche, il budget e le alternative disponibili sul mercato. E’ però anche vero che ancora oggi con il potente Chip M1 al suo cuore, questo PC portatile è in grado di offrirti prestazioni straordinarie e un’esperienza senza pari. Su Amazon lo trovi ora scontato del 31% a soli 849€, con le spedizoni gratis via Prime. Davvero un ottimo prezzo.

MacBook Air 2020, vale ancora il suo prezzo?

Il MacBook Air 2020 vanta ad esempio un display Retina da 13″ che offre colori vividi e dettagli nitidi per una visione coinvolgente in ogni momento. E con 8GB di RAM e un SSD da 256GB, hai spazio sufficiente per tutte le tue attività e file importanti. Ma non è tutto, ecco alcuni punti da considerare:

Prestazioni: Il MacBook Air 2020 è dotato del chip M1, che ha rivoluzionato le prestazioni dei dispositivi Apple. Se il tuo utilizzo riguarda attività quotidiane come navigazione web, gestione delle email, streaming multimediale e uso di applicazioni di produttività, il MacBook Air 2020 può ancora offrire prestazioni solide. Durata della batteria: Il chip M1 è noto per offrire un’ottima durata della batteria. Se stai cercando un laptop con un’autonomia prolungata, il MacBook Air 2020 potrebbe essere una scelta vantaggiosa. Aggiornamenti futuri: Apple tende a supportare i suoi dispositivi per diversi anni, ma è sempre bene fare ricerche per assicurarti che il modello che stai considerando riceverà gli aggiornamenti necessari nel prossimo futuro. Alternative: Nel corso degli anni, Apple ha rilasciato nuovi modelli di MacBook Air con miglioramenti hardware e funzionalità aggiuntive. Potrebbe valere la pena considerare l’acquisto di un modello più recente se le tue esigenze richiedono prestazioni ancora migliori o nuove caratteristiche. Budget: Il MacBook Air 2020 è disponibile a prezzi più convenienti rispetto ai modelli più recenti. Se sei interessato a risparmiare denaro, potrebbe essere un’opzione interessante.

In generale, il MacBook Air 2020 è ancora un laptop valido e capace nel 2023, soprattutto per chi cerca prestazioni solide per le attività quotidiane. Tuttavia, prima di prendere una decisione, è sempre consigliabile fare ricerche approfondite, confrontare le opzioni disponibili e valutare se le caratteristiche offerte soddisfano le tue esigenze a lungo termine.

La tastiera retroilluminata ti consente di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la videocamera FaceTime HD assicura videochiamate chiare e di alta qualità. E con il Touch ID integrato, la sicurezza dei tuoi dati è garantita con un semplice tocco.

Quindi, in definitiva, a nostro parere vale ancora la pena investire su questo modello, perché se sei alla ricerca di un PC portatile che sia all’altezza delle tue esigenze e che ti offra prestazioni eccezionali, l’Apple MacBook Air 2020 è il compagno perfetto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.