MacBook Air (2022) a un prezzo FOLLE su Amazon (-15%), anche A RATE

Senza preavviso, Amazon ha scelto di anticipare il Black Friday con una folle offerta per il nuovo MacBook Air M2 di quest’anno. Solo per oggi, è tuo alla scontatissima cifra di 1.299,00€ anziché 1.529,00€. Amazon è impazzito? Forse, ma adesso è arrivato il momento che faccia anche tu la tua parte, portando a casa il vero grande affare di oggi.

Quando ci sono offerte simili indugiare è un errore imperdonabile: perché i pezzi disponibili sono pochi e perché non c’è nessuno che ti dà la garanzia che domani lo sconto sia ancora valido. Anzi, visto che sulle offerte bomba di Amazon abbiamo una lunga esperienza alle spalle, ti diciamo che sarà quasi impossibile rivedere questo prezzo anche durante i giorni del Black Friday. Noi te l’abbiamo detto…

MacBook Air M2 (2022): il computer con i super poteri

Il modello in offerta su Amazon è il MacBook Air M2 presentato quest’anno, già ribattezzato come il “computer dai super poteri”. I super poteri del processore M2, con cui Apple ha sbaragliato letteralmente la concorrenza.

Vuoi un computer la cui batteria duri tutto il giorno, andando ben oltre le classiche 8 ore lavorative? Vuoi avere la massima potenza sempre disponibile, senza compromessi né altro? E vuoi un dispositivo che fa della portabilità un punto di forza imprescindibile, con un peso di soli 1,2 kg? C’è una notizia per te: la tua ricerca finisce oggi.

Approfitta della pazza offerta con cui Amazon mette in vendita solo per questa giornata il MacBook Air M2 da 256 GB a soli 1.299,00€ anziché 1.529,00€. È praticamente impossibile trovare un altro sconto simile in rete, anche nella settimana del Black Friday. Non aspettare altri giorni per vedere se il prezzo continuerà a scendere: vai al carrello quanto prima e scegli se pagare tutto in una volta o in 5 comode rate da 259,80 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.