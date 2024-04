MacBook Air (2022) da 13": su Amazon costa solo 1099€, spese di spedizione comprese

Il MacBook Air (2022) con schermo da 13 pollici, processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa solo 1099,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, nella sua iterazione color “Midnight”. Il dispositivo è un best buy senza paragoni e senza rivali; vi invitiamo a comprarlo immediatamente prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte disponibili. Con il noto portale di e-commerce americano avrete poi accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati), ma non finisce qui. Avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrete perfino farvi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2022) è un PC fanless adatto agli studenti ma anche ai giovani lavoratori che cercano una macchina leggera, performante, adatta a tutte le attività. Dispone di due porte USB Type-C con tecnologia Thunderbolt4 e di quella MagSafe per la ricarica del device stesso. Il processore Apple Silicon M2 assicura prestazioni e performance degne di nota con qualsiasi applicazione, ha una buona batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 13,6 pollici super risoluto con notch al seguito per la webcam.

Fra le altre cose, c’è una tastiera ampia e generosa, un trackpad che supporta la gestures e il PC stesso è super silenzioso visto che non presenta ventole. A soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo MacBook Air (2022) da 13″ è un best buy senza paragoni e senza rivali.

