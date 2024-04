MacBook Air (2023) da 15" con M2: costa POCHISSIMO su Amazon

Oggi vi parliamo di un laptop fanless veramente speciale. Si chiama MacBook Air (2023) ed è il modello con schermo da 15 pollici, processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD (non espandibile). Approfittatene adesso e correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata; a questa cifra è veramente imperdibile, quindi cosa aspettate? Il colore in sconto è quello “Galassia”, pertanto pagherete il PC soltanto 1360,29€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo, anche perché il risparmio sarà veramente elevato, pari al 18% sul costo di listino.

Il portatile è un prodotto veramente speciale, leggero, con un bel pannello ampio e generoso, con una batteria capiente che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica mediante MagSafe o tramite USB Type-C. Compratelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finiscano le scorte al prezzo sopra indicato. Questo è un gadget perfetto per studiare ma anche per lavorare.

MacBook Air (2022) da 15″: ecco perché dovete prenderlo

Il MacBook Air (2023) gode della presenza del processore Apple Silicon M2, un concentrato di potenza che permette di eseguire applicazioni pesanti e complesse senza il minimo problema. Ci sono 8 GB di memoria unificata (RAM) e vi è un SSD da ben 256 GB (non espandibili, ovviamente). Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 13,6 pollici con notch e cornici sottili; è perfetto sia per gli studenti che per i giovani lavoratori che vogliono una macchina leggera, potente, performante e, al tempo stesso, silenziosa (visto che non possiede le ventole).

Il laptop viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1360,29€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, e c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Correte a prenderlo.