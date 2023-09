MacBook Air con chip M1, offerta BOMBA eBay: 283€ di SCONTO, mai visto prima

MacBook Air con chip M1 e schermo 13” a un prezzo come mai si era visto in passato da nessuna parte. Perché quella di adesso è una di quelle occasioni rare che capitano forse una volta nella vita: questo notebook top di gamma oggi può essere tuo con appena 755€ grazie all’importante sconto su eBay legato all’iniziativa SETTEMBRE2023. Inserisci questo codice al momento del pagamento per riscattarlo, e oltre allo sconto base ne avrai uno ulteriore di 83€ che farà crollare il prezzo alla cifra che ti abbiamo indicato.

MacBook Air con chip M1 e schermo 13” in sconto su eBay

Il MacBook Air è un notebook agile e veloce, con uno splendido display Retina e un design senza ventola che lo rende praticamente sempre silenzioso. Grazie al suo profilo sottile e alla batteria che dura tutto il giorno, viaggia leggero e a tutta velocità. Questo dispositivo ha ancora molto da dire nonostante sia in commercio la sua natura evoluzione con processore M2. Il “vecchio” M1, infatti, è in grado di stupire gli utenti con prestazioni estremamente elvate. E’ stato il primo chip creato da Apple specificamente per Mac, integrando CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, piccolissimo circuito. Il chip M1 permette quindi a MacBook Air di avere prestazioni incredibili, con tecnologie su misura e un’efficienza straordinaria. Racchiude 16 miliardi di transistor e integra CPU, GPU, I/O e tutti i principali componenti e controller su un unico, piccolissimo circuito. Ed è merito della CPU se MacBook Air è pronto ad affrontare sfide impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. La potente CPU 8‑core unisce quattro performance core e quattro efficiency core che insieme gestiscono i più complessi task in multi‑thread, mentre la GPU 7‑core porta con sé una velocissima grafica integrata.

Più memoria unificata (RAM) hai a disposizione, più app puoi usare allo stesso tempo, e con prestazioni migliori. Sul MacBook Air con chip M1 puoi scegliere fino a 16GB per un multitasking più fluido e per gestire facilmente anche i file più grandi. L’unità a stato solido (SSD) è lo spazio che hai a disposizione sul tuo MacBook Air per archiviare documenti, foto, musica, video e altri file. Performance e velocità sono al top: quando accendi MacBook Air, apri un’app o sfogli le tue foto, vedrai subito la differenza. Approfitta dello sconto su eBay e fallo tuo a soli 755€, spedizioni incluse.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.