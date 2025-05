MacBook Air con M4: il laptop perfetto per tutte le esigenze oggi lo paghi POCHISSIMO

Acquista adesso il MacBook Air con chip M4, un laptop che coniuga potenza, leggerezza e design in modo unico, disponibile ora a un prezzo ridotto su Amazon. Questo modello da 13 pollici, dotato di tecnologie avanzate, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante. Grazie a un’offerta attuale, è possibile acquistarlo a soli 989 euro, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo originale di 1249 euro. Un’occasione interessante per chi desidera un portatile di fascia alta senza spendere troppo.

MacBook Air con M4: approfitta dello sconto del 21% su Amazon

Il cuore del dispositivo è il chip Apple M4, una soluzione progettata per garantire fluidità e prestazioni elevate in ogni ambito. Con una CPU 10-core e una GPU 8-core, supportate da un Neural Engine 16-core, il MacBook Air è perfetto per attività che spaziano dal multitasking professionale all’editing video, fino al gaming avanzato. L’integrazione con il sistema Apple Intelligence offre un’esperienza ottimizzata, semplificando le operazioni quotidiane e garantendo la massima privacy.

Uno dei punti di forza del MacBook Air è la sua autonomia: la batteria supporta fino a 18 ore di utilizzo continuo, permettendo di lavorare o svagarsi per un’intera giornata senza dover ricorrere alla ricarica. Questo aspetto si combina con un design compatto e leggero, ideale per chi è sempre in movimento.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre una qualità visiva eccezionale, con il supporto per un miliardo di colori che garantisce immagini nitide e dettagliate. Per le videoconferenze, il MacBook è dotato di una videocamera da 12 MP con tecnologia Center Stage, affiancata da un sistema audio avanzato con tre microfoni e quattro altoparlanti compatibili con l’audio spaziale.

La connettività non è da meno: il laptop include due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe, un jack per cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. È possibile collegare fino a due monitor esterni, ampliando le possibilità di utilizzo in ambito professionale.

Con una configurazione che include 16 GB di memoria unificata e un SSD da 256 GB, il tutto racchiuso in un elegante chassis color Mezzanotte, il MacBook Air M4 si presenta come una soluzione ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia. La presenza del Touch ID aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e praticità, rendendo l’accesso al dispositivo immediato e protetto.

Approfitta di questa offerta su Amazon per portare a casa un laptop che combina innovazione e design, senza compromessi tra prestazioni e portabilità. Oggi lo paghi soltanto 989,00 euro, IVA inclusa.

