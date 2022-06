MacBook Air M1: FANTASTICO a questo prezzo

Se state cercando un nuovo computer portatile per il vostro lavoro o per il vostro studio, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del MacBook Air con processore Apple Silicon M1. Questo è uno dei PC più performanti di sempre, Che vanta un rapporto qualità prezzo semplicemente eccezionale.

Su Amazon infatti, lo trovate 999,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo; l’ordine oggi, sarà a casa vostra entro un paio di giorni. Inoltre, lo pagate anche in comode rate mediante il servizio di Credit line di Cofidis.

MacBook Air M1: perfetto per la produttività

È vero che a giugno Apple ha presentato la nuova versione del laptop senza ventole più venduto di sempre; questa versione abbandona il classico design a cuneo che abbiamo avuto finora in virtù di un’estetica minimal che richiama le livree dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Tuttavia, il nuovo modello presenta un processore Apple Silicon M2, è dotato di connessione MagSafe per la ricarica, di due porte Thunderbolt e di un Jack audio da 3,5 mm. Esce di listino a 1529 €; capite bene che rispetto ai 979 del MacBook di vecchia generazione, che va ancora molto bene, non c’è storia.

Se non avete particolari esigenze e volete risparmiare un bel po’ di soldi, la versione con Apple Silicon M1 è ancora oggi la nostra preferita è quella che, con tutta onestà, ci sentiamo di consigliare. Sono molti professionisti dell’immagine che utilizzano questa macchina per l’editing dei propri video, così come i Content Creator che la adoperano per i loro prodotti che vanno sui social. Sicuramente non sarà il computer con cui montare il nuovo film di Spielberg, ma per i lavori di uso comune, per lo studio, per la casa, per la grafica è semplicemente unico. La concorrenza, a meno di 1000 €, offre molto meno; non è un discorso da fan boy, semplicemente si parla di ottimizzazione hardware software che, in casa Apple, è all’ordine del giorno.

Insomma, se state cercando il vostro nuovo laptop tuttofare, leggero e perfetto per l’estate così come per l’università, questo MacBook è la miglior soluzione ad oggi presente sul mercato. Ripetiamo: si trova a 999,00€ con spedizione gratuite incluse nel prezzo.

