MacBook Air M2 8GB/256GB, sconto di 200€: l'offerta su Amazon che stavi aspettando

Apple continua a stupire il mondo della tecnologia con l’introduzione del nuovissimo MacBook Air 2022, dotato del rivoluzionario chip M2 progettato internamente da Apple. Questo laptop all’avanguardia offre un’esperienza informatica ancora più potente e fluida, garantendo al contempo uno stile inconfondibile e un design raffinato.

Il cuore pulsante di questo MacBook Air è rappresentato dal suo processore Apple M2, un componente progettato su misura per offrire prestazioni eccezionali. Grazie alla sua architettura avanzata e all’ottimizzazione software, il chip M2 promette una potenza di elaborazione superiore, una grafica straordinaria e un consumo energetico ridotto. Oggi grazie alla promo su Amazon e lo sconto del 13% puoi accaparrartelo a soli 1.169€.

MacBook Air 2022, una bomba di prestazioni in portabilità

Come tradizione della serie MacBook Air, il modello 2022 mantiene un design sottile e leggero che lo rende perfetto per l’uso in movimento. La finitura Starlight gli conferisce un aspetto elegante e moderno. Il cuore di questo MacBook Air è il potente chip Apple M2, con 8 core CPU e 8 core GPU, che offre prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica superiore.

Questo chip è progettato appositamente per i computer Mac e offre una potenza notevole per qualsiasi attività, dal lavoro all’intrattenimento. Il MacBook Air 2022 presenta un display Retina da 13,6 pollici con colori vividi e una risoluzione nitida, rendendo l’esperienza visiva un piacere per gli occhi. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni di illuminazione circostanti.

Questo modello è dotato di 8GB di RAM e un’unità SSD da 256GB, che offre ampio spazio di archiviazione e velocità di accesso ai dati rapide. Infine il MacBook Air 2022 utilizza la tastiera Magic Keyboard, e adotta il sistema operativo macOS Monterey .Corri ad accaparrartelo su Amazon a soli 1.169€. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

