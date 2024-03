MacBook Air M2 col COUPON NASCOSTO su eBay: inseriscilo ora e il prezzo CROLLA

L’eleganza che contraddistingue ogni dispositivo Apple, unito alla potenza che il chip M2 ha da offrire. Il MacBook Air da 13,6″ è in vendita solo per oggi ad un prezzo unico su eBay. Inserendo il coupon nascosto MARZO24 al momento del pagamento, puoi fare tuo il potente notebook alla cifra di 1.019,90 euro. Con la spedizione gratuita e garantita in due giorni. Disponibile nella colorazione Midnight con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è l’occasione perfetta per avere il top di gamma dei portatili tra le mani. Fatti furbo e sfrutta oggi stesso il codice segreto, la quantità disponibile è limitata.

Codice coupon: MARZO24

MacBook Air M2 13,6″: metti il turbo con questo gioiellino dell’informatica

Destinato per durare e per garantirti il massimo delle prestazioni, questo MacBook Air M2 ti lascerà senza parole una volta che ci avrai messo sù le tue mani. La prima cosa che balza all’occhio è il suo design, sottile come mai prima d’ora e con un case robusto in alluminio. In grado di contenere specifiche hardware di ultima generazione. Come il potente processore M2, con una CPU 8-core e una GPU fino a 10-core per godere di prestazioni mozzafiato. La batteria dura fino a 18 ore, così che potrai lavorare dalla mattina alla sera senza problemi.

Degno di menzione il fantastico display Liquid Retina da 13,6″, il più grande e luminoso mai visto su un MacBook Air con un miliardo di colori supportati. Nella parte superiore dello schermo trovi la videocamera FaceTime HD a 1080p, con ben tre microfoni in array per avere il massimo della qualità in videocall. Rivista anche la Magic Keyobard, una tastiera incredibilmente silenziosa e comoda che ti dà modo di accedere ai controlli e alle scorciatoie che usi più spesso.

Inserisci oggi stesso il coupon nascosto e goditi il MacBook Air M2 con lo sconto. È una delle offerte più convenienti in assoluto.

Codice coupon: MARZO24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.