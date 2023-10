MacBook Air M2: ecco il prezzo bomba di Amazon

Ad oggi sentiamo spesso la necessità di avere con noi un dispositivo portatile che ci permetta di continuare il nostro flusso di lavoro anche quando ci ritroviamo fuori casa, che sia prestante ma al tempo stesso leggero e comodo da trasportare all’interno del nostro zainetto. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il MacBook Air M2 (modello 2023) in offerta allo strabiliante prezzo di soli 1464 euro, con un ottimo sconto dell’11% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia di Cupertino.

MacBook Air M2: il miglior notebook leggero

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo della colorazione Grigio Siderale, davvero molto elegante e perfetta per ogni tuo look. Uno dei punti di forza alla base di questo notebook è rappresentato senz’ombra di dubbio dal display da 15 pollici con tecnologia Liquid Retina, che ti permette di apprezzare anche il più piccolo dettaglio a schermo, permettendoti tralaltro di godere senza problemi di serie TV e film in altissima definizione sulle principali piattaforme di streaming.

Oltre a questo il vero e proprio punto di forza alla base di questo MacBook consiste senz’ombra di dubbio nel chip proprietario M2, che ti garantisce delle prestazioni davvero senza eguali, soprattutto nel caso in cui tu abbia necessità, per lavoro, di utilizzare software di fotoritocco e videoediting.

Molto apprezzata anche la videocamera integrata in alta definizione, perfetta per effettuare videochiamate con FaceTime o con gli altri programmi come Google Meet e Zoom con i tuoi amici o colleghi. A impreziosire il tutto troviamo anche un comodissimo sensore Touch ID, che ti permette di avvicinare il tuo dito per l’identificazione evitando tempo inutile con la digitazione di password alfanumeriche.

Insomma, a nemmeno 1500 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei notebook più potenti e al contempo leggeri attualmente disponibili sul mercato, un prodotto davvero versatile per ogni tua attività, dal lavoro al puro piacere personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti questo MacBook Air M2 (modello 2023) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e dunque potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.