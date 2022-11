MacBook Air M2, l’offerta Black Friday ti stupirà: sconto esagerato di 230€

Il MacBook Air M2 in tre colori, ovverosia Mezzanotte, Galassia e Grigio Siderale, e nel taglio di 8GB di RAM e di 256GB di storage è in promozione oggi su Amazon. Il Mac più portatile che mai (pesa solo 1,24 kg) con la nuovissima CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, può essere tuo a circa 1.299 euro (anche a rate), con quasi 200€ di sconto e con le spedizioni rapide e sicure offerte dai servizi Amazon Prime. È il notebook ultraversatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi: una gioia per gli occhi e per le orecchie, progettato per pesare pochissimo anche sull’ambiente.

Il MacBook Air M2 è scontato su Amazon

Con M2 inizia una nuova generazione di chip Apple, ancora più veloce ed efficiente di M1. La CPU 8‑core ha la potenza per fare di più a tutta velocità, mentre la GPU fino a 10‑core permette di creare immagini e animazioni mozzafiato. Il media engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea, e la batteria dura fino a 18 ore, per lavorare o giocare dal mattino alla sera. E poi c’è il fantastico display Liquid Retina da 13,6″ è il più grande e luminoso mai visto su un MacBook Air, e supporta un miliardo di colori. Il testo è ultradefinito, e foto e film sono più vividi e brillanti, con un contrasto elevato e dettagli nitidissimi.

Con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array darai sempre il meglio di te nelle videochiamate. E il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale ti dà un suono pieno e avvolgente. La separazione stereo è migliorata, e le voci sono più limpide. L’audio spaziale con supporto per Dolby Atmos crea un perfetto suono tridimensionale. Insieme, il chip Apple e macOS offrono funzioni di sicurezza evolute contro malware e virus. E il Mac è progettato per darti la libertà di scegliere quali informazioni condividere e come condividerle.

Dulcis in fundo, abbiamo la Magic Keyboard che ora ha una fila di tasti funzione di dimensioni standard per accedere ai controlli e alle scorciatoie che usi più spesso, e il trackpad Force Touch più grande è perfetto per lavorare con precisione. Un autentico mostro a cui non manca nemmeno il connettore MagSafe magnetico che si aggancia in un attimo e si sgancia all’istante se inciampi nel cavo, così il tuo MacBook Air non rischia capitomboli. Prendilo subito su Amazon, a circa 1.299 euro, con le spedizioni rapide e sicure offerte dai servizi Prime.

