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Se stavi aspettando un MacBook Air radicalmente diverso, con uno schermo OLED al posto del pannello LCD attuale, la notizia è questa: dovrai pazientare ancora un po’. Secondo le ultime indiscrezioni, il MacBook Air OLED potrebbe arrivare non prima di fine 2027, e in alcuni scenari il lancio slitterebbe addirittura al 2028. Una finestra temporale ampia, che racconta molto delle sfide produttive che Apple si trova ad affrontare su questo fronte.

Cosa ha detto Gurman e perché conta

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg considerato tra le fonti più affidabili sulle strategie Apple, ha parlato di questo progetto nell’ultimo episodio del suo podcast Power On, pubblicato il 25 novembre 2026. Secondo Gurman, Apple starebbe lavorando a un MacBook Air completamente ridisegnato dotato di display OLED, con una finestra di lancio indicata tra la fine del 2027 e il 2028.

Non è la prima volta che si parla di questa macchina. Il punto fondamentale, però, è che le tempistiche si stanno allungando rispetto alle previsioni originali, che collocavano l’arrivo dell’OLED già nel corso del 2027.

Prima arriva l’M6, poi arriva il redesign

Ecco cosa cambia nel breve periodo: Apple ha in programma un aggiornamento del MacBook Air con chip M6 per i primi mesi del 2027. Questo update, però, non porterà nessun cambiamento estetico o strutturale. In pratica, si tratterà di un refresh interno — processore più veloce, stessa scocca, stesso pannello.

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Il vero salto generazionale — quello con il nuovo design e lo schermo OLED — è previsto in una fase successiva. Apple separa i due momenti deliberatamente: prima aggiorna le prestazioni, poi ripensa la forma. Una strategia che l’azienda di Cupertino ha già adottato in passato con altri prodotti della sua lineup.

Vale la pena ricordare che l’ultimo grande redesign del MacBook Air risale al 2022, quando Apple introdusse il modello attuale con scocca più sottile, notch e colorazioni inedite. Da allora, la forma non è cambiata. Quattro anni sono un ciclo lungo per un prodotto così centrale nel catalogo Apple.

Perché il MacBook Air OLED potrebbe slittare al 2028

Qui entra in gioco un elemento importante segnalato da The Elec, testata specializzata che cita fonti nell’industria dei componenti: secondo queste informazioni, Apple non aggiungerà un display OLED alla linea MacBook Air prima del 2028. Il motivo principale? I costi di produzione.

I pannelli OLED — tecnologia che garantisce neri profondi, contrasto elevatissimo e consumi energetici ridotti rispetto agli LCD — sono ancora significativamente più costosi da produrre rispetto ai display tradizionali. Apple ha già adottato l’OLED sui suoi iPhone da anni, e di recente anche sui modelli Pro di iPad. Ma portare questa tecnologia su un MacBook Air, che per definizione è il portatile “accessibile” dell’ecosistema Mac, pone un problema concreto: quanto costerebbe al consumatore finale?

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Il posticipo, secondo quanto riportato da CNET, riflette proprio queste preoccupazioni legate ai costi di produzione e al pricing finale del prodotto. Apple non vuole che il MacBook Air perda il suo posizionamento competitivo diventando troppo caro.

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Cosa significa OLED su un laptop e perché fa differenza

Per chi non lo conosce, l’OLED (Organic Light-Emitting Diode) è una tecnologia display in cui ogni pixel emette luce autonomamente, senza bisogno di una retroilluminazione separata. Il risultato pratico è immediato: i neri sono perfetti perché i pixel si spengono del tutto, i colori sono più vividi e il consumo energetico cala nelle scene scure.

Su un laptop come il MacBook Air, questo si traduce in:

Immagini più nitide e contrastate, soprattutto in ambienti con poca luce

Potenziale miglioramento dell’autonomia nelle sessioni di lavoro con sfondi scuri o modalità dark mode

Uno schermo più sottile, che potrebbe contribuire a ridurre ulteriormente il peso della macchina

Apple ha già mostrato cosa può fare l’OLED su iPad Pro: i risultati in termini di qualità visiva sono stati notevoli. Su un MacBook Air, l’impatto sarebbe ancora più evidente per chi usa il laptop come schermo principale per ore ogni giorno.

Cosa fare adesso: comprare o aspettare?

Con l’M6 atteso per inizio 2027 e il redesign OLED ancora più in là, la situazione è abbastanza chiara. Se hai bisogno di un MacBook Air oggi, il modello attuale resta una macchina solida e il refresh M6 porterà prestazioni migliorate senza stravolgimenti. Se invece vuoi il salto qualitativo dello schermo OLED e un design completamente nuovo, la parola d’ordine è una sola: aspetta.

La finestra tra fine 2027 e 2028 è ancora lontana, e le indiscrezioni potrebbero cambiare. Ma il segnale è chiaro: Apple sta lavorando a qualcosa di diverso rispetto a ciò che ha proposto negli ultimi quattro anni. Quando arriverà, il MacBook Air OLED potrebbe ridefinire le aspettative su cosa significa un laptop “entry level” nell’ecosistema Apple — ammesso che il prezzo finale non lo trasformi in tutt’altro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.