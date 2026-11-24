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Se stai aspettando il momento giusto per comprare un Mac entry-level, le ultime anticipazioni sul MacBook Neo 2 potrebbero farti cambiare i piani. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il secondo capitolo del laptop più accessibile di Apple è atteso tra febbraio e marzo 2027, con due aggiornamenti sostanziali: il chip A19 Pro e 12GB di memoria unificata, un salto del 50% rispetto agli 8GB attuali. Non è solo un ritocco cosmetico: è un upgrade che cambia il posizionamento del prodotto.

Quando arriva e cosa sappiamo per certo

Il MacBook Neo originale ha debuttato a marzo 2026, disponibile nelle colorazioni blush, indigo, silver e citrus. A giugno 2026 Apple ha alzato il prezzo di partenza da 599 a 699 dollari negli Stati Uniti, un dettaglio che vale la pena tenere a mente per chi ragiona sul rapporto qualità-prezzo della seconda generazione.

Ora Apple sembra intenzionata a mantenere un annual update cycle — cioè un ciclo di aggiornamento annuale — per il Neo, allineandolo al ritmo del MacBook Air e del MacBook Pro. Il modello di seconda generazione, identificato internamente con il nome in codice J701, dovrebbe arrivare durante il ciclo di prodotto di iOS 27.4, che copre proprio la finestra febbraio-marzo.

Il chip A19 Pro: cosa cambia in pratica

Il salto dall’A18 Pro all’A19 Pro non è solo un numero più alto. I benchmark dell’A19 Pro mostrano un miglioramento tra il 10% e il 15% nelle prestazioni CPU — sia nei test a singolo core che in quelli multi-core — rispetto all’A18 Pro. Ma il dato più interessante riguarda la GPU: le prestazioni grafiche crescono fino al 40%, grazie all’introduzione di Neural Accelerators su ogni core della GPU.

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Vale la pena capire una distinzione tecnica: l’A19 Pro che equipaggia iPhone 17 Pro e iPhone Air monta una GPU a sei core. La versione destinata al MacBook Neo 2, invece, dovrebbe avere una GPU a cinque core — una configurazione binned, cioè selezionata in fase di produzione con un core disabilitato. Una pratica comune nell’industria dei chip, che consente ad Apple di ottimizzare i costi mantenendo comunque un salto prestazionale significativo rispetto alla generazione precedente.

12GB di RAM e l’intelligenza artificiale on-device

L’aumento di memoria da 8 a 12GB di unified memory — la memoria unificata, condivisa tra CPU e GPU in un’unica architettura integrata — è forse la novità più rilevante sul piano pratico. Un incremento del 50% che non è casuale.

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Il resto della lineup Mac di Apple parte oggi da 16GB di RAM: il Neo rimane quindi al di sotto di quella soglia, ma il salto a 12GB gli permette di fare una cosa che l’attuale modello non riesce a fare altrettanto bene. Con A19 Pro e 12GB di memoria, il MacBook Neo 2 sarà in grado di eseguire il modello AI on-device più potente annunciato da Apple al WWDC — un modello che richiede più risorse di quelle disponibili sull’attuale Neo da 8GB.

In pratica significa che funzionalità di Apple Intelligence oggi riservate ai Mac più costosi potrebbero diventare accessibili anche su questo laptop entry-level. Per chi usa il Mac per lavoro creativo leggero, editing di testo assistito dall’AI o generazione di immagini on-device, è un cambiamento concreto.

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Colori, posizionamento e cosa resta da scoprire

Sul fronte estetico, le anticipazioni indicano che Apple ha in programma aggiornamenti più frequenti alle colorazioni per il MacBook Neo 2. Le tinte del modello attuale — silver, blush, citrus e indigo — potrebbero quindi non essere l’unica opzione disponibile nel tempo, anche se al momento non è chiaro se nuove colorazioni debutteranno già al lancio.

Restano invece aperti alcuni punti importanti. Il prezzo di partenza per il mercato italiano non è stato comunicato da Apple, e le configurazioni di storage disponibili non sono ancora note. Considerando che Apple ha già ritoccato verso l’alto il listino del primo Neo, sarebbe prudente non dare per scontato che il Neo 2 riparta esattamente dalla stessa cifra del predecessore al lancio.

Il posizionamento del prodotto è comunque chiaro: il MacBook Neo 2 vuole essere il punto d’ingresso più conveniente nell’ecosistema Mac, con abbastanza potenza da gestire l’AI on-device e abbastanza memoria da non sentirsi già superato dopo un anno. Chi sta valutando un acquisto oggi ha due strade: approfittare delle offerte sull’attuale Neo da 8GB, oppure aspettare qualche mese per avere un chip più recente e una dotazione di RAM decisamente più generosa. Per aggiornamenti ufficiali, il riferimento resta sempre il sito Apple dedicato alla linea Mac.

Con un ciclo di aggiornamento annuale ormai confermato e specifiche che crescono in modo tangibile di generazione in generazione, il MacBook Neo 2 si candida a essere uno dei lanci Apple più attesi della prima metà del 2027 — soprattutto per chi cerca prestazioni AI senza spendere quanto un MacBook Air.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.