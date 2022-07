MacBook Pro 13" con Chip M1: l'offerta che stavate cercando

Non importa che sia per lavoro o svago, se state cercando un laptop potente, compatto e di qualità, Apple MacBook Pro con Chip M1 da 13″ non ha rivali. Oggi abbiamo trovato questa offerta interessante su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 1.239,00 € grazie a uno sconto del 16%. Apple, come diciamo sempre, è sinonimo di qualità e affidabilità, merito sicuramente anche della loro fantastica assistenza che vi consente di non rimanere mai senza PC per lavorare. Insomma, zero sorprese con la casa della mela.

Tanta potenza in un corpo compatto

Sicuramente tutti sapranno i vantaggi di avere un PC portatile rispetto a un fisso. Potete creare la vostra stazione di lavoro ovunque voi siate. Ma quello che rende davvero un PC portatile, sono le sue dimensioni. Per questo il MacBook Pro da 13″ è fantastico, un telaio super compatto e ultra sottile da poter portare ovunque con voi. Non avrete mai problemi di trasporto grazie al suo peso ridotto, qualsiasi zaino rimarrà sempre leggero. Ma non fatevi ingannare dalle sue dimensioni, questo “piccoletto” nasconde tanta potenza grazie al Chip M1 di casa Apple che ottimizza tutte le prestazioni al massimo. Quindi è un laptop che potete usare tranquillamente anche se siete dei content creator e dovete lavorare su alcuni file pesanti di grafica o montaggio. Ve lo diciamo per esperienza. L’autonomia vi consente di usarlo tranquillamente per svariate ore fuori casa, senza preoccuparvi di dover trovare una presa di corrente. Infine, il corpo in alluminio vi assicura anche la giusta robustezza per poterlo scarrozzare in giro senza preoccupazioni.

Quindi non fatevi sfuggire questa fantastica offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 1.239,00 € per avere tanta potenza trasportabile ovunque. Apple MacBook Pro non ha rivali nella sua categoria, è un acquisto sicuro ad occhi chiusi. Ad ogni modo con Amazon siete protetti con la loro politica: soddisfatti o rimborsati. Infatti avete 30 giorni di tempo per decidere se volete fare il reso di un prodotto acquistato.

