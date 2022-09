MacBook Pro 13" con chip M2: la potenza massima possibile, oggi in offerta su Amazon

Quando troviamo offerte come questa di cui vi parliamo in questo articolo siamo troppo contenti. Apple è da sempre sinonimo di qualità, innovazione e moda e una grossa fetta del mercato mondiale è sua. Infatti quello che più apprezzano gli Apple fan-boy da questo marchio, è la possibilità di crearsi un ecosistema solido, affidabile e potente. Quindi quando vediamo offerte su Amazon come questa sul MacBook Pro da 13″ con il rivoluzionario chip M2 a soli 1.494,00 €, il nostro entusiasmo raggiunge le stelle.

Il MacBook pro non ha rivali nella sua categoria

Il MacBook Pro con chip M2 è il re indiscusso dei portatili nel panorama odierno mondiale di tecnologia. Le sue qualità sono innumerevoli e abbiamo deciso di elencarvi di seguito, quelle che sono le sue caratteristiche principali:

Nuovissima CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, con il Chip M2;

Batteria che consente un’autonomia di circa 20 ore;

Grazie al sistema di raffreddamento attivo, MacBook Pro 13″ può sostenere livelli di performance professionali senza fare una piega;

Display Retina da 13,3″ con luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica P3;

Videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array, perfetti per le videochiamate professionali;

Ci sono due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente i dispositivi ad alta velocità;

Il Mac fa sentire a casa fin dal primo istante e funziona in perfetta sintonia con tutti i dispositivi Apple, per un ecosistema da fare invidia a chiunque;

Le app che usate ogni giorno vanno veloci come il vento: anche Microsoft 365, Zoom e molte delle app vostre preferite per iPhone e iPad;

Per il resto crediamo che il MacBook Pro con chip M2 non abbia bisogno di ulteriori presentazioni. L’unica cosa che vi deve interessare è il suo prezzo folle su Amazon di soli 1.494,00 €. È un ottima occasione per acquistare quello che è il notebook definitivo che non ha rivali nel suo settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.