MacBook Pro 13" con SoC M2: questo prezzo su Amazon è FOLLIA

Se state cercando la potenza senza compromessi per il vostro lavoro dovete approfittare subito di questa offerta. Il MacBook Pro da 13” con il nuovissimo SoC M2 di casa Apple, è in offerta a soli 1.369,00 € su Amazon, uno sconto di oltre 200 euro. Lui è il notebook compatto più potente che c’è, in questa fascia di prezzo. Affrettatevi perchè sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione presso i magazzini del noto e-commerce, a questo prezzo il MacBook Pro andrà letteralmente a ruba.

MacBook Pro 13″ con SoC M2: non esistono rivali sul mercato

La novità principale è sicuramente il processore M2 di nuova generazione, che regala prestazioni senza precedenti, ma le qualità di questo dispositivo sono molteplici:

La nuovissima CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata;

La batteria, grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, consente un’autonomia anche di 20 ore;

Ottimo sistema di raffreddamento attivo;

Bellissimo display Retina da 13,3″ con luminosità massima di 500 nits;

Videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array, per le massime prestazioni nelle vostre videochiamate;

Ci sono due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità;

Le app che usate ogni giorno vanno veloci come il vento;

Con l’acquisto di un Mac avete fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno;

Tutte queste specifiche tecniche e molte ancora le potrete avere ad un prezzo ridicolo di soli 1.369,00 €. Questo sconto folle di oltre 200 euro su Amazon, rende davvero irresistibile il nuovo MacBook Pro da 13” con SoC M2. Sbrigatevi ad acquistarlo, perché con questa offerta sta andando letteralmente a ruba. Ricordatevi che l’assistenza di casa Apple è tra le migliori al mondo, con loro siete in una botte di ferro. Infatti per qualsiasi problema, basterà recarvi presso uno degli store autorizzati Apple e il gioco è fatto.

