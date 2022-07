MacBook Pro 14" (16GB, 512GB): sconto SHOCK -499€

Il MacBook Pro 14″ con Chip Apple M1 Pro (CPU 8-core e GPU 14-core, 16GB RAM, 512GB SSD) color Argento è disponibile a un prezzo assurdo: 1.850€ invece di 2.349€ pari a uno sconto di 499€ ovvero del 21%.

Display Liquid Retina XDR da 14″ con gamma dinamica e elevato contrasto, processore di ultima generazione sfacciatamente performante e videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto, sistema audio a sei altoparlanti con woofer force-cancelling e tanta RAM per tenere aperte tutte le app che ti servono.

Questa macchina è pensata per i professionisti, gli studenti e i docenti che hanno bisogno di elevato potere computazionale in un formato tutto sommato ragionevolmente compatto e portatile. È a tutti gli effetti un prodotto capace di macinare prestazioni continue, per flussi di lavoro molto impegnativi. Rendering, insomma, compilazione app, manipolazione flussi video 4K e 8K e così via.

E il prezzo riflette questa vocazione. Tuttavia, grazie agli sconti del Prime Day te lo porti via a quasi 500€ in meno rispetto al prezzo di listino: buttale via. Un signor sconto che si applica anche se lo acquisti a rate da 370€ al mese per 5 mesi, a interessi zero reale e senza finanziarie, documentazione da inviare o firme da apporre. Tutto quel che devi fare è ricordati di spuntare la voce “5 rate mensili Amazon da” prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.