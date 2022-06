MacBook Pro 14": cambierà il vostro modo di lavorare

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta che per noi, ha dell’incredibile; il MacBook Pro da 14“, quello presentato lo scorso anno, oggi la si può portare a casa a 1999,00€ al posto di 2349 €, con consegna gratuita in 24 o 48 ore. Capite bene che c’è un risparmio medio di 240 € circa e questo può fare tutta la differenza del mondo nel momento in cui si sceglie di Acquistare questo laptop per un utilizzo professionale.

Questo articolo sarà un po’ particolare, perché via diventerò le caratteristiche tecniche, ma vi riporterò anche la mia esperienza d’uso dopo tanti mesi che lo posseggo.

MacBook Pro da 14“ rivoluziona il flusso di lavoro, ecco perché

Nella vita sono un montatore video, quindi ho spesso a che fare con file e clip molto pesanti, girati sia con iPhone 13 pro in ProRES che con BlackMagic 6K Pro, Sony A73 e via dicendo. Sfrutto diversi software di Adobe e questo la dice lunga su ciò che devo andare a compiere con il portatile. Si sa che Adobe non è proprio la suite perfetta per Apple al contrario dei programmi proprietari come Final Cut o logic Pro che sono sviluppati appositamente per l’hardware di Cupertino.

Riesco ad utilizzare Premiere Pro senza alcun problema, con i file sopracitati su timeline 4K oppure FullHD con tanti effetti grafici, Color applicata e non solo. Quando puoi utilizzo il dispositivo per montare con Final Cut, il mio work flow è fluido come il burro.

Ma non c’è solo potenza da vendere con questo computer. Ciò che mi fa innamorare di lui ogni volta che lo accendo è il meraviglioso display mini LED con promotion. Semplicemente unico e con una brillantezza incredibile.

La comodità di avere poi tante porte a bordo del laptop, senza utilizzare necessariamente una docking station o un Hub USB C, è impagabile. Quando sono in trasferta e devo scaricare il materiale girato, mi basta inserire la SD all’interno dello slot apposito. Una comodità che non provavo da anni essendo un utente Apple.

Posso dire addio a quei lettori di schede che magari delle volte mi piantano in asso o che non mi consentono di effettuare il backup come vorrei, con velocità adeguata e con prestazioni degne di nota.

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio Game Changer che, se utilizzato per scopi professionali, può donare tantissima serenità a chi ci lavora. Non solo video editor, ma anche grafici, musicisti e persone che operano nell’ambito della creatività. A 1999,00€ è un vero investimento da fare, anche perché volendo, potete acquistarlo oggi pagarlo in comode rate con il servizio Credit line di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.