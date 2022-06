MacBook Pro 14" M1 Pro (16GB RAM, 512GB SSD) sconto 350€

Il MacBook Pro 14″ M1 Pro carrozzato con 16GB RAM e 512GB di archiviazione SSD è super scontato di 350€ su Amazon. Un’offerta così non capita tutti i giorni, dunque se vi interessava conviene non lasciarsela scappare: si tratta di un generoso (e rarissimo) sconto del 15% sul prezzo di listino standard.

Non è solo una delle macchine più potenti della scuderia di Cupertino. Include anche un display Liquid Retina XDR da 14″ con gamma dinamica e contrasto molto elevati, con ben 1.600 nit di luminosità di picco a schermo pieno. Ha un sistema audio a sei altoparlanti con woofer force-cancelling e una videocamera FaceTime HD a 1080p super nitida per le videoconferenze; per intenderci, neppure i nuovi MacBook Pro M2 hanno caratteristiche simili.

E oltre alla forza bruta, il processore M1 Pro (CPU 8-core e GPU 14-core) include un motore multimediale avanzato che accelera l’elaborazione video massimizzando la durata della batteria. Significa poter vedere e convertire flussi video 4K e 8K a velocità estreme senza che questo abbia un impatto eccessivo sulla batteria.

Significa poter lavorare per tutto il giorno, con un display fedele e riposante, e con una pletora di connessioni esterne tra cui slot SDXC, Thunderbolt 4, MagSafe 3 per la ricarica e Jack cuffie con supporto alle cuffie ad alta impedenza.

E oggi è scontato ad un prezzo che non si vede quasi mai, sotto la soglia psicologica dei 2.000€. Anche a rate da 399,80€ al mese per 5 mesi.

