MacBook Pro (2023) con Apple Silicon M3: costa solo 1799€ su Amazon

Uno dei migliori computer che si possano comprare oggi su Amazon è sicuramente il MacBook Pro (2023) con Apple Silicon M3. Il device vanta il design ereditato dai modelli di punta della compagnia di Cupertino, presenta uno schermo da 14″ miniLED con ProMotion al seguito. Non di meno il dispositivo ha una tastiera comoda e performante per la digitazione e c’è un trackpad ampio e generoso che supporta la gestures. C’è un frame ricco di porte e la batteria si ricarica mediante MagSafe. Troviamo perfino lo slot per le SD; questo è un dei device più apprezzato dai content creator, dai videomaker e non solo.

Ad ogni modo, ci sono tantissimi altri vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano; scopriamoli di seguito nell’articolo completo. Costa solo 1799,00€ grazie alle offerte folli, prendetelo adesso prima che sia troppo tardi. Il modello in questione è in colorazione “grigio siderale” e ci sono 8 GB di memoria unificata e ben 512 GB di SSD. Il SoC interno invece, è l’Apple Silicon M3, il nuovo chipset basato sull’architettura a 3 nanometri.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo su Amazon

Acquistando il MacBook Pro (2023) da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi: pensiamo alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. C’è poi la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). Fra le altre cose, ricordiamo che c’è la garanzia di un anno con il costruttore e quella di due anni con il rivenditore, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.

Il MacBook Pro (2023) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Compratelo adesso.

