MacBook Pro 2023 con schermo da 14,2'', il laptop coi SUPER POTERI è su Amazon

Il MacBook Pro 2023 con schermo da 14,2” è in pre-ordine su Amazon. Il laptop targato Apple è equipaggiato con un potente chip M3 Pro che include una CPU 11 core e una GPU 14 core. Questo chip offre prestazioni eccezionali, garantendo che il portatile sia in grado di gestire facilmente compiti impegnativi. Non aspettare troppo, dunque, e prenotalo adesso su Amazon al prezzo minimo garantito di 2.599€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici

Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici è uno dei punti di forza di questo MacBook Pro. Con colori vibranti, neri profondi e una luminosità notevole, offre un’esperienza visiva straordinaria, perfetta per professionisti creativi e appassionati di multimedia. Con 18 GB di memoria unificata, il MacBook Pro 2023 è in grado di gestire facilmente il multitasking e le applicazioni che richiedono una grande quantità di memoria. Questo garantisce una fluidità nelle operazioni anche con numerose applicazioni aperte contemporaneamente.

L’archiviazione SSD da 512 GB garantisce prestazioni veloci con accesso rapido ai dati e un avvio istantaneo delle applicazioni. Inoltre, offre spazio sufficiente per archiviare i tuoi dati, documenti e contenuti multimediali. Il MacBook Pro 2023 è completamente compatibile con iPhone, semplificando la sincronizzazione dei tuoi dispositivi Apple. Questo rende il flusso di lavoro tra i tuoi dispositivi più fluido e comodo.

Questo MacBook Pro è disponibile nel sofisticato colore Nero Siderale, conferendo un aspetto elegante e moderno al tuo portatile. In sintesi, il MacBook Pro 2023 con il chip M3 Pro è una macchina potente e versatile con un design elegante e una serie di specifiche impressionanti. Non aspettare troppo, dunque, se sei interessato al suo acquisto e prenotalo adesso su Amazon al prezzo minimo garantito di 2.599€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

