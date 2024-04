MacBook Pro (2023) da 14" con M3 Pro e 1 TB di SSD: sconto FOLLE dell'11%

Clamorosa offerta quella che abbiamo appena osservato sul noto sito di e-commerce americano; di fatto, il MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3 Pro, uscito pochissimi mesi or sono, è in super sconto al prezzo speciale di 2749,99€ al posto di 3099,00€, IVA inclusa. Ovviamente le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e il modello in questione è quello con lo schermo da 14,2 pollici, con 18 GB di memoria unificata (RAM) e con un SSD super veloce e capiente da 1 TB. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione se desiderate un’ammiraglia degna di nota per lavorare ai vostri contenuti, per fare editing video, post produzione, programmazione e non solo. Correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi. È disponibile sia in nero siderale che in argento.

MacBook Pro (2023) con M3 Pro: ecco perché comprarlo

Il famigerato MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3 Pro è un vero best buy su tutti i fronti; si tratta di un PC potente e versatile, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia, con un design minimal e degno di nota. Ci sono a bordo 18 GB di memoria unificata e vi è a bordo un SSD da 1 TB. Lo schermo invece, è un pannello miniLED da 14,2 pollici Super Retina XDR con ProMotion. C’è il notch per la webcam e le cornici sono super sottili. La tastiera è comoda e ergonomica, mentre il trackpad è ampio e generoso e supporta la gestures. Sul frame laterale troviamo tante porte a disposizione dell’utente: USB Type-C con tecnologia Thunderbolt4, MagSafe, jack audio, HDMI e c’è perfino lo slot per le SD.

Il MacBook Pro (2023) con M3 Pro, schermo da 14″ e SSD da 1 TB costa 2749,99€ al posto di 3099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un vero best buy senza paragoni e senza rivali.

