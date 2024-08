MacBook Pro 2023 in sconto SCHOCK del 17%, per poco!

In ambito portatili e laptop, la Apple è indubbiamente uno tra i brand più iconici è in grado di realizzare prodotti più efficienti sul mercato. Però rimane innegabile che i prezzi, talvolta, siano competitivi ma comunque molto alti: come puoi risolvere questo problema? Ti basta sfruttare questo fantastico sconto del 17% attivo sul MacBook Pro modello 2023, con chip M3 e tantissime funzionalità interessanti. Avrai l’occasione di portarlo a casa a soli 1.699,00€ invece di oltre 2.000€!

Per qualsiasi task di lavoro o editing foto e video: MacBook Pro 2023

Kyo complimenti hai già sarai, tutti i MacBook, anche gli Air, sono indicatissime perché è solito lavorare anche in viaggio per qualsiasi task e ovviamente per qualsiasi attività di editing video o foto. In particolare modo, il MacBook Pro modello 2023, è l’ideale se devi mettere a frutto un laptop per lavori particolarmente pesanti: montare un video, gestire delle foto da consegnare al cliente, realizzare un’animazione e così via! È tutto possibile, grazie al chip nuovissimo messo a disposizione della Apple, che ti permetterà di gestire tutto in maniera fluida, dinamica e senza intoppi di alcun tipo.una garanzia che difficilmente sarà messa disposizione da un laptop che non sia marchio Apple.

Kyo il modello che ti stiamo proponendo, infatti, è tra gli ultimi messi a disposizione sul mercato pieno di funzionalità interessanti, super potente, in grado di esserti utili dal lavoro fino all’intrattenimento, dalla visione di film in streaming grazie al meraviglioso display Retina da 14″ fino all’utilizzo di programmi complicati come Photoshop, Illustrator e così via.non dà meno, la tastiera del MacBook Pro è pensata per rendere la tua digitazione facile, veloce, produttiva al massimo senza causare dolore alle tue dita.Apple, come sempre, pensa a tutto e soprattutto pensa ai professionisti che devono spendere tante ore davanti al proprio PC. Visto lo sconto incredibile del 17%, cioè difficilmente avrai l’occasione di ritrovare fino al back Friday, ti consigliamo di acquistare il MacBook Pro finché sei in tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.