MacBook Pro con chip M2: il notebook Apple più potente di nuovo in offerta

E’ il più potente dei notebook della famiglia Apple, ma in questo momento il MacBook Pro con chip M2 è anche tra i più accessibili dal punto di vista economico. Grazie infatti all’offerta in corso su Amazon, puoi acquistare questo gioiello a 1.399€ con uno sconto quindi del 14%. Con il suo schermo da 13″, la nuovissima CPU 8-core e la GPU 10-core, questo dispositivo è una potenza, con la memoria unificata fino a 24GB che permette di lavorare in scioltezza con più app alla volta e con file pesanti.



MacBook Pro con chip M2, prezzo BOMBA

Con il nuovissimo chip M2, un sistema di raffreddamento attivo e fino a 20 ore di autonomia, il notebook affronta con agilità anche i carichi di lavoro più impegnativi. In più, racchiude uno spettacolare display Retina, una videocamera FaceTime HD e microfoni di qualità professionale nello stesso compatto design di sempre: è il più portatile dei nostri portatili Pro. Entrando nel dettaglio, con M2 inizia una nuova generazione di chip Apple, ancora più veloce ed efficiente di M1. La CPU 8‑core ti dà più potenza per sfrecciare in ogni app.

La fulminea GPU 10‑core permette di creare grafica straordinaria, mentre il media engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K. E puoi scegliere fino a 24GB di memoria unificata ultraveloce, per fare tutte queste cose insieme. Sul display Retina le immagini hanno un livello di dettaglio e realismo incredibile. Il testo è nitido e definito. La retroilluminazione LED produce neri profondi e bianchi brillanti.

Il chip M2 e macOS lavorano insieme per rendere più veloci e reattive tutte le tue app, da Microsoft 365 alle app per iOS che usi di più. Oltre 10.000 app e plug‑in sono già ottimizzati per i chip Apple. E Rosetta 2 traduce all’istante le app progettate per i processori Intel permettendoti di usarle sul tuo MacBook Pro. Dulcis in fundo, grazie al suo sistema termico evoluto e all’efficienza del chip Apple, MacBook Pro può sostenere livelli di performance professionali senza fare un piega. Puoi acquistare questo gioiello a 1.399€ su Amazon ora, con uno sconto del 14%.

