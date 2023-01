MacBook Pro e Mac Mini con M2 Pro e M2 Max su Amazon: ecco i link da conservare

Il nuovo MacBook Pro da 14 e 16 pollici annunciato appena ieri da Apple, è apparso questa mattina su Amazon. In realtà non viene ancora data la possibilità di prenotarli (al momento ciò è possibile farlo solo su apple.com/store e nell’app Apple Store in 27 paesi e regioni) ma ci sono in elenco nella home dell’azienda di Cupertino tutti i modelli che verranno rilasciati. Vi invitiamo pertanto a segnare e conservare questo link perché quanto prima vi verrà utilissimo se siete intenzionati ad accaparrarvi uno dei modelli del nuovo MacBook Pro.

Allo stesso modo, cliccando invece su questo link, potete accedere alla pagina di Amazon con tutti i modelli di Mac Mini. Anche in questo caso il prodotto, svelato ieri, non è ancora disponibile alla prenotazione o all’acquisto, ma salvandolo e tenendolo bene in vista vi tornerà utile al momento opportuno per essere tra i primi ad acquistarne uno.

MacBook Pro e Mac Pro Mini con M2 Pro e M2 Max

Dotati di M2 Pro e M2 Max, il silicio professionale di prossima generazione di Apple che offre prestazioni ancora più efficienti dal punto di vista energetico e una durata della batteria ancora maggiore per gli utenti professionisti, i nuovi Mac promettono davvero faville in termini di prestazioni tecniche. E infatti è già “caccia” alla propria copia sul web.

Prezzi e disponibilità dei Mac Book

I nuovi modelli di MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max possono essere ordinati su apple.com/store e nell’app Apple Store in 27 paesi e regioni, inclusi gli Stati Uniti. Inizieranno ad arrivare ai clienti e saranno negli Apple Store e nei rivenditori autorizzati Apple a partire da martedì 24 gennaio. Nel dettaglio: MacBook Pro 14 – M2 Pro 10-16 core, 16/512 GB – 2.499 euro

MacBook Pro 14 – M2 Pro 12-19 core, 16/1 TB – 3.099 euro

MacBook Pro 14 – M2 Max 12-30 core, 32/1 TB – 3.799 euro

MacBook Pro 16 – M2 Pro 12-19 core, 16/512 GB – 3.099 euro

MacBook Pro 16 – M2 Pro 19-19 core, 16/1 TB – 3.329 euro

MacBook Pro 16 – M2 Max 12-38 core, 32/1 TB – 4.249 euro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.