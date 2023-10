MacBook Pro con M3 da 14" e 16" ufficiali: fino a 128GB di RAM e anche nero siderale

Apple ha svelato la nuova famiglia di chip M3, composta da M3, M3 Pro e M3 Max, per la sua linea di MacBook Pro. Questi chip segnano un passo avanti significativo nelle prestazioni e nelle capacità dei computer portatili. Il nuovo MacBook Pro 14″ con M3 è adatto a una vasta gamma di utilizzi ed è disponibile a partire da €2.049. I vari modelli sono ordinabili da oggi e saranno disponibili a partire dal 7 novembre.

Sorpasso ai processori Intel col chip M3

I nuovi MacBook Pro con chip M3 rappresentano un enorme miglioramento rispetto ai modelli con processori Intel, con velocità fino a 11 volte superiori. Il display Liquid Retina XDR offre poi una luminosità costante di 1000 nit e picchi di 1600 nit per HDR. Questi, in sintesi, gli elementi chiave d’innovazione:

Display Liquid Retina XDR più luminoso con supporto per HDR.

Videocamera a 1080p.

Sistema audio a sei altoparlanti per audio coinvolgente.

Autonomia fino a 22 ore.

Ma non è tutto: grazie all’efficienza energetica dei chip M3, MacBook Pro offre la stessa potenza sia connesso alla corrente che senza. Insomma, come recita il comunicato stampa ufficiale, con la famiglia di chip M3, “Apple continua a rivoluzionare l’esperienza dei Mac, offrendo prestazioni eccezionali in un design all’avanguardia”. E poi ogni modello è stato concepito per soddisfare ogni esigenza dell’utente:

MacBook Pro 14″ con M3 : Perfetto per le attività quotidiane, offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto al modello precedente.

: Perfetto per le attività quotidiane, offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto al modello precedente. MacBook Pro 14″ e 16″ con M3 Pro : Ideale per utenti creativi, sviluppatori e ricercatori, offre prestazioni superiori e supporto per più memoria unificata.

: Ideale per utenti creativi, sviluppatori e ricercatori, offre prestazioni superiori e supporto per più memoria unificata. MacBook Pro 14″ e 16″ con M3 Max: Rivoluziona il computing con una GPU mostruosa, CPU potente e fino a 128GB di memoria unificata, perfetto per flussi di lavoro estremi.

I modelli M3 Pro e M3 Max sono disponibili nel nuovo e professionale colore nero siderale, oltre alle classiche finiture argento.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo MacBook Pro può essere ordinato a partire da oggi sul sito ufficiale Apple e nell’app Apple Store in 27 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno martedì 7 novembre, quando saranno disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

MacBook Pro 14″ con chip M3 è disponibile a partire da € 2.049 (IVA inclusa), e € 1.919 (IVA inclusa) per il settore Education ;

è disponibile a partire (IVA inclusa), e (IVA inclusa) per il settore ; MacBook Pro 14″ con chip M3 Pro è disponibile a partire da € 2.599 (IVA inclusa), e € 2.399 (IVA inclusa) per il settore Education;

è disponibile a partire (IVA inclusa), e (IVA inclusa) per il settore Education; MacBook Pro 16″ è disponibile a partire da € 3.099 (IVA inclusa), e € 2.849 (IVA inclusa) per il settore Education.

