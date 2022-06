MacBook Pro M2 a rate a tasso zero e senza finanziaria

Dopo essere comparsi e scomparsi da Amazon, i MacBook Pro M2 sono finalmente disponibili per l’acquisto; e c’è una bella novità: si può comprarli anche a rate approfittando dell’imbattibile rateo Amazon a tasso zero, senza finanziaria né busta paga. Ecco come funziona e perché è tanto conveniente.

A differenza del rateo tradizionale, offerte dalle catene di informatica e dagli stessi Apple Store, la rateizzazione di Amazon consiste in una banale ripartizione dell’addebito su più mesi. Non c’è bisogno di firme, carte o noie burocratiche: non serve neppure la busta paga. È sufficiente ricordarsi di spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto. Tutto qua.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo per ogni categoria merceologica, e comunque più di tre pagamenti pagamenti rateali attivi. E una volta avviato l’acquisto a rate, si può completarlo ogni mese anche con ricaricabili e con PostePay. Insomma è davvero comodo.

Acquista MacBook Pro M2 a Rate

Su Amazon sono disponibili MacBook Pro M2 con 8GB di RAM e Touch Bar. I modelli variano quindi per archiviazione e colore:

Per acquistare MacBook Pro M2 a rate, ricordatevi di spuntare la voce “5 rate Amazon mensili da” prima di mettere il prodotto nel carrello.

Per saperne di più sulle Rate Amazon, e su cosa fare se hai p.iva o vuoi acquistare a rate in contanti, o se non ti compare l’opzione a rate, puoi leggere questa super guida che risponderà a tutte le tue domande.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.