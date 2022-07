MacBook Pro M2 in SUPER sconto per i Prime Day: acquistalo oggi

Il mese scorso Apple ha tolto i veli al nuovo portatile da 13“. No non abbiamo visto solo l’Air aggiornato, ma anche il Pro da 13 con SoC M2. Questo laptop non dispone di un design tutto nuovo, ma al contrario, presenta un’estetica già vista. La vera novità è tutta sotto la scocca: parliamo di un processore Apple Silicon di nuova generazione che, a detta dell’azienda, dovrebbe garantire a prestazioni semplicemente unica. Tuttavia, quando è stato annunciato, non sono mancate le critiche: il design era “già visto“ e presentava però un costo troppo alto. Diciamo la verità: rispetto alla versione con M1, questo modello ha un rapporto qualità prezzo non eccellente. Con gli sconti del trendy però, si porta a casa a soli 1459 € con spedizione gratuita. Questo cambia tutto.

MacBook Pro m2: perché comprarlo

Con un costo di 1629 €, il portatile della mela non ha un grande appeal, ma al prezzo a cui viene venduto oggi su Amazon invece, diventa oltremodo interessante. Il motivo è presto detto; le prestazioni sono comunque eccellenti, c’è la Touch Bar Che è un elemento di stile, iconico e unico sul mercato (non tutti sono stati contenti della dipartita di questo elemento dai device di nuova generazione), c’è un sistema di vento del rinnovato che mira a garantire performance degne di nota.

Viene venduto in due colorazioni, una argento e una grigio siderale. Inutile dirvi che si tratta di un computer semplicemente unico, pensato per i professionisti emergenti, per gli studenti di architettura, ingegneria, che operano nel campo della musica o della comunicazione.

MacBook Pro da 13“ 2022 è un laptop interessantissimo, sottile e che presenta le porte Thunderbolt di ultima generazione. Non lasciatevelo sfuggire a questo prezzo (1459€), perché le spedizioni sono gratuite e sono incluse, e il prodotto vi arriverà a casa in pochissimi giorni. Fateci sapere come vi troverete se deciderete di acquistarlo.

