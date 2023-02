MacBook Pro M2 Pro, taglio di prezzo di quasi 1000€ su Amazon: sconto CLAMOROSO

MacBook Pro da 14 pollici e 1TB di archiviazione SSD ultraveloce è in offerta su Amazon. Oggi puoi infatti farlo tuo con lo sconto di 200€ e, a circa 2.539€e con le spese di spedizione gratuite via Prime. Dotato di chip M2 Pro, offre prestazioni ancora più efficienti dal punto di vista energetico e una durata della batteria ancora maggiore per gli utenti professionisti, rappresenta certamente il top, soprattutto per i professionisti. Il nuovoda 14 pollici eultraveloce è in offerta su. Oggi puoi infatti farlo tuo con loe,e con le spese di spedizione gratuite via. Dotato di chip, offre prestazioni ancora più efficienti dal punto di vista energetico e una durata della batteria ancora maggiore per gli utenti professionisti, rappresenta certamente il top, soprattutto per i professionisti.

MacBook Pro M2 Pro, 14” e tanta potenza

MacBook Pro affronta compiti impegnativi, come il rendering degli effetti, che è fino a 6 volte più veloce del più veloce MacBook Pro basato su Intel, e il color grading, che è fino a 2 volte più veloce. Basandosi sull’efficienza energetica del silicio Apple, la durata della batteria su MacBook Pro è ora fino a 22 ore, ovverosia la durata della batteria più lunga mai vista su un Mac.

Per una connettività migliorata, il nuovo MacBook Pro supporta Wi-Fi 6E, che è fino al doppio più veloce della generazione precedente, così come HDMI avanzato, che supporta per la prima volta i display 8K. Con un massimo di 96 GB di memoria unificata nel modello M2 Max, i creatori possono lavorare su scene così grandi che i laptop PC non possono nemmeno eseguirle.

A completare le caratteristiche del dispositivo ci sono il suo display Liquid Retina XDR, un’ampia gamma di connettività, fotocamera FaceTime HD 1080p, sistema audio a sei altoparlanti e microfoni di qualità professionale. Oggi puoi infatti farlo tuo con lo sconto di 200€ e, a circa 2.539€e con le spese di spedizione gratuite via Prime. Compralo su Amazon a 2.539€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.