MacBook Pro M2: sconto SUPER di 294€ su Unieuro

Possibile che un prodotto di fascia alta di Apple, appena lanciato, sia già super scontato di quasi 300€ rispetto al prezzo di listino ufficiale? Non ci chiedete com’è potuto succedere questo miracolo, fatto sta che il MacBook Pro M2 13″ con SSD da 256GB è già super scontato su Unieuro e costa 1.335€ invece di 1629€.

Il modello in promozione è quello con chip M2 Apple di ultimissima generazione, presentato letteralmente poche settimane fa, con CPU 8-core e GPU 10-core. La variante di colore è quella Argento, e costituisce un’occasione davvero unica per chi fosse interessato al nuovo MacBook Pro M2.

Rispetto all’M1, il chip M2 è il 40% più veloce nell’elaborazione delle immagini RAW o nei giochi 3D come “Baldur’s Gate 3”. Inoltre, a differenza dell’M1, l’M2 dispone di un motore multimediale dedicato per la codifica/decodifica hardware dei flussi video H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW esattamente come M1 Pro e M1 Max.

Ciò significa che accelera tantissimo alcune operazioni come la creazione di filmati o la visione di flussi video ad altissima risoluzione. Tant’è che i chip M2 possono gestire fino a 11 stream 4K e fino a 2 stream video 8K ProRes con grande fluidità. E la conversione dei progetti in ProRes è tre volte più veloce rispetto a prima.

In pratica, per chi lavora in ambito multimediale, è come passare ad un MacBook Pro da 14″ o 16″ spendendo meno della metà.

A questo prezzo, poi, è davvero un peccato lasciarselo scappare. Solo 1.335€ invece di 1629€ è davvero un’ottima opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.