Macchina caffè a SOLI 34€: ne restano davvero POCHISSIMI ancora disponibili

Ami davvero tanto il caffè, anche tu, giusto? Il caffè italiano è davvero incredibile, per questo motivo non dovresti farti sfuggire questa macchina caffè di Severin, dal colore nero. Oggi, te la porti a casa a soli 34,99€, invece di 37,99€. Corri adesso, ne restano troppo poche.

Una macchina del caffè davvero shock, dal colorenero. E pensa che oggi te la porti a casa con lo sconto pazzo dell’8%. Non dovrai fare altro che selezionarla ed aggiungerla al carrello, poi al momento del checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Macchina caffè, fino a 4 tazze, con filtro oscillante, permanente lavabile, piastra riscaldante: oggi svenduta

Ti piace davvero tantissimo andare al bar ogni mattina e goderti un ottimo caffè espresso? Dal colore nero, che ti farà gustare dei cappuccini super cremosi e anche un caffè unico.

Questa macchina per il caffè KA 4808 è dotata di un filtro permanente il quale è facilmente lavabile grazie all’apposito porta filtro oscillante. La macchina per caffè Severin prepara fino a 4 tazze di caffè in un tempo breve, la potenza pari a 750 W infatti rende il riscaldamento rapido.

Inoltre, la base della macchinetta del caffè è stata ideata appositamente per mantenere caldo il caffè appena fatto, così da mantenerlo in temperatura per molto tempo. La luce pilota e l’indicatore del livello dell’acqua facilitano l’uso della caffettiera americana, fare un buon caffè non è mai stato così facile.

Che attendi ancora tutto questo tempo oggi? Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano davvero pochi pezzi. Amazon è andato in tilt proprio oggi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.