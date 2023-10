Macchina caffè De'Longhi Genio Plus in offerta a 67€ su Amazon (-41%)

Su Amazon la macchina da caffè De’Longhi Genio Plus di Nescafé Dolce Gusto è in offerta a 67 euro invece di 115 euro, grazie al maxi sconto del 41%. L’articolo, venduto e spedito da Amazon, è tornato quasi al minimo storico (64,99 euro, ndr).

Genio Plus si differenzia dalle altre macchine da caffè per il suo design compatto, che racchiude creatività e funzionalità per un’esperienza 100% personalizzata. È inoltre una macchina versatile, poiché consente di preparare sia bevande calde che fredde.

Macchina caffè De’Longhi Genio Plus in sconto del 41% su Amazon

Oltre al design super compatto, nonostante il quale non rinuncia a creatività e funzionalità, la macchina da caffè Genio Plus integra lo spegnimento automatico 5 minuti dopo l’ultimo caffè erogato, così da garantire un maggiore risparmio energetico. Con questo modello della gamma Nescafé Dolce Gusto è possibile preparare espressi come al bar, con una crema vellutata e ricca.

A tutto questo si aggiunge un’interfaccia molto intuitiva, grazie alla quale è possibile adattare sia la lunghezza che la temperatura delle tue bevande preferite. Un ulteriore punto di forza di questa macchina è la protezione del caffè appena macinato, grazie alle capsule sigillate ermeticamente attraverso dei fogli di alluminio. Così facendo, è possibile conservare l’aroma nel migliore dei modi.

Queste le dimensioni della Genio Plus di De’Longhi: 32,2 cm di lunghezza, 33,2 cm di altezza e 14 cm di profondità.

Approfitta ora dell’offerta di Amazon sulla macchina da caffè Genio Plus del marchio De’Longhi per beneficiare del maxi sconto del 41% e risparmiare quasi 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

