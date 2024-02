Macchina caffè De'Longhi OCCASIONE furba valida SOLO oggi: POCHI pezzi rimasti

Sei un amante del caffè, anche tu vero? Il caffè italiano è il tuo sogno nel cassetto in assoluto, per questo motivo non dovresti farti scappare questa macchina del caffè di De’Longhi. Oggi, te la porti a casa a solamente 170,99€, invece di 278,99€. Corri adesso, senza perdere tempo, su Amazon prima che termini!

Una macchina del caffè davvero unica. Oggi, te la porti a casa con lo sconto pazzo del 39%. Non dovrai fare altro che selezionarla ed aggiungerla al carrello, poi al momento del checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Macchina da Caffè De’Longhi, Espresso Manuale e Cappuccino

Se ogni giorno la prima cosa che fai è berti un ottimo espresso, non dovresti farti sfuggire questa macchinetta. Dal colore rosso che ti farà gustare dei caffè davvero unico.

Macchina del caffè espresso a pompa: interamente in metallo e compatta nelle dimensioni, solo 15 cm. Grazie al cappuccinatore regolabile puoi schiumare facilmente il latte per un cappuccino ottimale o aggiungere vapore per un ottimo latte macchiato.

Dedica è dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E. Grazie alla Funzione Flow Stop per personalizzare la lunghezza del proprio caffè e al pannello elettronico, l’espresso a casa tua come al bar; riscaldamento in soli 40 secondi.

Che aspetti altro tempo? Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano davvero pochissime oggi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.