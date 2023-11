Macchina caffè De'Longhi, ULTIME ore di Black Friday: MEGA coupon + sconto SHOCK

Sei un appassionato di caffè, giusto? Il caffè italiano è il migliore in assoluto, per questo motivo non dovresti perdere questa macchina del caffè di De’ Longhi dal colore nero. Oggi, te la porti a casa a solamente 379€, invece di 439€, a cui potrai aggiungere un coupon di 50€. Corri adesso, senza perdere tempo, su Amazon prima che termini l’offerta shock!

Una macchina del caffè davvero incredibile, dal colore nero. Oggi, te la porti a casa con lo sconto pazzo del 14% + coupon di ben 50€. Non dovrai fare altro che selezionarla ed aggiungerla al carrello, poi al momento del checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

De’Longhi Magnifica, con caraffa latte per cappuccini, 4 bevande a selezione diretta

Se ogni mattina la prima cosa che fai è andare al bar, per sorseggiarti un buon espresso, non dovresti farti scappare questa macchinetta. Dal colore nero che ti farà gustare dei caffè davvero unici.

Magnifica Evo De’Longhi è la macchina del caffè elegante e facile da usare che soddisfa ogni gusto di caffè; La sua elegante finitura in color nero aggiunge un tocco di stile ottimo per qualsiasi cucina moderna. Prepara un ottimo espresso con chicchi appena macinati, fino a 4 ricette disponibili con un solo tocco; Crea bevande personalizzate a base di latte e caffè.

Sistema brevettato De’Longhi unisce il vapore, l’aria e il latte in proporzioni corrette, grazie alla caraffa latte, per creare la crema di latte soffice ma densa per tutte le bevande desiderate De’Longhi ha ideato una tecnologia per la schiumatura automatica del latte Per piaceri diversi e in qualsiasi momento della giornata, con Latte Vaccino o bevande vegetali alternative per coloro che manifestano allergie o intolleranze

Che aspetti altre ore? Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano davvero pochissime ancora. Il Black Friday sta per finire!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.